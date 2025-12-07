Quién es Justin Trudeau, político y novio oficial de Katy Perry

Antes de celebrar el último concierto de su gira The Lifetimes Tour, Katy Perry (41) ha compartido imágenes junto a Justin Trudeau (53) en sus redes sociales. Se trata de la primera vez que la cantante comparte contenido en Instagram con su nueva pareja, a pesar de que su relación ya se confirmó en octubre durante su cita en París.

A principios de julio de 2025, Katy Perry y el actor Orlando Bloom (48) confirmaron su separación tras nueve años de romance, durante los que tuvieron dos hijos en común. De hecho, Katy Perry publicó hace poco Bandaids, una canción donde se sincera sobre su historia con Bloom: "Me acostumbré a que siempre me fallaras / Ya no sirve que intentes mandarme flores / Me repito que vas a cambiar, pero no", dice la letra.

Ese mismo mes de julio, la estadounidense fue vista por primera vez con Justin Trudeau en un restaurante de Montreal (Canadá), aunque hasta este mes de diciembre no han querido compartir fotografías juntos en redes sociales.

Así es Justin Trudeau, político canadiense

Justin Trudeau, cuyo nombre de nacimiento es Justin Pierre James Trudeau, es un político canadiense de 53 años. Es católico, habla francés e inglés y tiene tres hijos con Sophie Grégoire, una presentadora de televisión y profesora de yoga con la que estuvo casado entre 2005 y 2023.

A nivel profesional, Justin Trudeau es político. De hecho, fue el primer ministro de Canadá entre 2015 y 2025. Además, fue líder del Partido Liberal de Canadá desde 2013 hasta 2025. Durante su primer mandato, implementó medidas como la legalización de la eutanasia y de la marihuana recreativa.

Este 2025, Trudeau se disfrazó en Halloween del mítico 'tiburón de la izquierda' de la Super Bowl de Katy Perry, que tuvo lugar en 2015. La presencia del bailarín Bryan Gaw en el espectáculo de medio tiempo se hizo viral y muchos fans utilizan ese traje para acudir a sus conciertos.