Christina Aguilera imita a Britney Spears, Shakira y Cher

Christina Aguilera ha sido la última invitada de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y dejó a todos con la boca abierta con su imitación de Britney Spears interpretando el tema infantil This Little Piggy clavando el tono de voz de su compañera de profesión.

Christina Aguilera ha demostrado una vez más que derrota talento y que su voz es una de las mejores del panorama musical actual.

En su paso por el conocido programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, el presentador la sometió a un marcador que seleccionaba una cantante y una canción infantil y Christina tenía que interpretarla acorde a su compañera de profesión.

Las cantantes a las que tuvo que imitar fueron su compañera de reparto en Burlesque, Cher; Shakira, pero sin duda la imitación que más sorprendió al público y a los espectadores fue la de Britney Spears. Aguilera interpretó la canción infantil This Little Piggy a ritmo de Baby one more time.