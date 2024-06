"No me cierro a tener 'amigos'": los mejores titulares de Shakira en 'Rolling Stone'

Shakira se ha sincerado sobre todo lo que ha vivido durante los últimos años de su vida, así como sobre su situación actual a nivel personal y profesional. Lo ha hecho en una reciente entrevista con Rolling Stone, que nos ha dejado multitud de titulares.

Años de sufrimiento

Durante los últimos años, Shakira se ha expuesto a problemas personales cuya gravedad se multiplicaron por la presión mediática. Hablamos de su ruptura con Gerard Piqué, la enfermedad por la que casi fallece su padre, el caso legal en España por evadir impuestos que se resolvió pagando una multa...

"Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí. [...] Fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo", confiesa la cantante a Rolling Stone. Ahora, Shakira está mejor que nunca, asegura el periodista que la entrevistó.

Adele y otros amigos la apoyaron

Según relata la entrevista, Shakira recibió el apoyo de multitud de amistades durante esa etapa oscura de su vida. Entre otras personas, destacan Adele, John Mayer, Carlos Vives, Juan Luis Guerra o Chris Martin, miembro de la banda Coldplay.

La música como salvavidas

Shakira, en medio de esta vorágine de sufrimiento, buscó consuelo a través de la música para transformar sus emociones en canciones. De ahí surgieron sus éxitos Te felicito, donde habla de un ex infiel; Monotonía, sobre una relación fallida, o su inolvidable sesión con Bizarrap donde no se calló nada.

Sobre ello ha reflexionado la artista: "Recuerdo a mi mánager de entonces diciéndome: 'Por favor, cambia la letra'. Por supuesto, solo intentaba calcular las posibles contingencias y riesgos, pero le dije: 'Soy una artista. Soy una mujer. Y soy una loba herida. Y nadie debería decirme cómo lamerme las heridas'", confiesa. "Estamos en una sociedad acostumbrada a ver a las mujeres enfrentarse al dolor de forma sumisa, y creo que eso ha cambiado".

Mudanza a Miami tras años en Barcelona

Shakira se ha sincerado sobre lo duro que fue irse a vivir a España para estar con Piqué: "El estar en Barcelona fue un gran sacrificio para mí y para mi carrera". "El plan siempre fue que, cuando mi ex se retirara del fútbol profesional, nos iríamos a vivir a Estados Unidos y terminaríamos de criar a nuestros hijos allá, por todo el sacrificio que yo había hecho todos esos años acompañándole a jugar", confiesa.

La maternidad y sus sacrificios

La cantante ha asegurado que ella se sentía madre antes de serlo, y que todas estas vivencias le han permitido transmitir a sus hijos que "las cosas no salen como queremos y hay que enfrentarse a la decepción".

"Cuando somos madres, nunca bajamos la guardia. Podemos seguir trabajando, pero nuestro compromiso como madres es inquebrantable. A veces es difícil encontrar el equilibrio. ¿Cuánto tiempo te debes dedicar a ti misma, cuánto a tu trabajo, cuánto a los niños? Pero los niños siempre van primero y es lo que más nos consume", añade.

Shakira en la Met Gala 2024

La vuelta de su acento caribeño

Preguntada por las cosas que ha descubierto de sí misma tras estos años, Shakira no duda: "¡He descubierto mi acento!".

"Mi acento caribeño ha vuelto ahora que no estoy en España. Ahora me junto con barranquilleras del colegio de mi hijo y estoy rodeada de cubanos, puertorriqueños, dominicanos, colombianos. Sí, mi acento ha vuelto, gracias a Dios. [...] He recuperado mi estilo. Y vuelvo a sentirme sexi", reconoce.

Cerrada al amor

Por último, Shakira rechaza volver a tener una relación formal a corto plazo con otra persona, pero no se niega a "tener amigos": "Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme los hombres, pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto", confiesa.