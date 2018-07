Coldplay estrena 'Miracles', el tema para la banda sonora de la nueva película de Angelina Jolie

Coldplay han dado a conocer una nueva canción como parte de la banda sonora de la próxima película que dirige Angelina Jolie, Invencible (Unbroken). Miracle es el primer lanzamiento de la banda desde su último álbum de estudio Ghost Stories, publicado el pasado mes de mayo. Prevista para el 25 de diciembre, Invencible cuenta la historia del atleta Louis Zamperini, que sobrevivió en una balsa durante 47 días tras un accidente de avión durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue capturado por fuerzas japonesas y enviado a varios campamentos de prisioneros de guerra. La banda sonora de la película se estrenará el 15 de diciembre.

La semana pasada, Coldplay reveló que estaba trabajando en su séptimo disco de estudio, A Head Full Of Dreams. "Es nuestro séptimo trabajo, y lo vemos como al último libro de Harry Potter o algo así", dijo su vocalista Chris Martin. "No quiere decir que tal vez algún día hagamos algo más, pero ésta es la culminación de algo... Tengo que pensar en él como la última cosa que estamos haciendo. De lo contrario, no lo habríamos dado todo en él".