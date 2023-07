El comentado look de Ryan Gosling en 'Barbie' inspirado en un miembro de BTS

Un miembro de BTS y Ken tienen gustos parecidos. Ryan Gosling ha hecho pública la curiosa conciencia del look que lleva en el filme de Barbie con el que lleva el componente de la banda surcoreana en uno de sus vídeos.

Tanto Margot Robbie como Ryan Gosling son tendencia desde que se anunció la nueva producción de Greta Gerwig. Dentro y fuera de la película, estos dos actores han llevado conjuntos que han llamado mucho la atención por lo cuidadosamente que han sido escogidos.

En una parte del filme, Ken lleva un traje de vaquero negro muy característico por las flores bordadas y los flecos blancos que cuelgan. Es bastante llamativo y no ha pasado mucho tiempo hasta que se ha encontrado el increíble parecido con una camisa que lleva Jimin, cantante de BTS.

El actor que coprotagoniza la película se ha disculpado por este ‘plagio’ de look y además ha tenido un bonito gesto como compensación al músico. “Hola Jimin, soy Ryan Gosling, me he dado cuenta de que tu atuendo en ‘Permission To Dance’ es el mismo que mi atuendo de Ken en la película Barbie”, comenzaba diciendo Ryan.

“Tengo que reconocerlo, tú lo llevaste primero y a ti te queda mucho mejor. Hay un código entre Kens que afirma que si tú copias el estilo de otro, tienes que darle tu posesión más preciada y, por eso espero que aceptes la guitarra como mi humilde regalo. Y además, Ken realmente no toca la guitarra de todos modos, así que estará mucho mejor en tus manos”, terminaba exponiendo.

El miembro de BTS ha aceptado las disculpas y has subido un vídeo para demostrar que está todo bien con Ken. "Hola Ryan y hola Ken, soy Jimin. A mis fans les encantó tu video así que muchas gracias. He visto que elogiaste mi outfit. Gracias por la esta guitarra, realmente me encanta y espero verlo en Barbie. ¡Vamos Barbie!”, decía en la publicación.

Con esta curiosa coincidencia se ha establecido una conexión más entre la película y más artistas, llegando incluso a la otra punta del mundo, específicamente a Corea del Sur.