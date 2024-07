Como una auténtica ninja: así se preparó Ana de Armas para su papel en 'No Time to Die'

Ana de armas es una actriz hispano-cubana que a sus 36 años ya ha actuado en grandes producciones, tanto para la pequeña como para la gran pantalla. Tuvo la suerte de trabajar con Daniel Craig , el actor que da vida a James Bond desde 2006, en No Time to Die . De hecho, recientemente ha publicado un vídeo en redes sociales mostrando un vídeo de los ensayos .

A sus 36 años, Ana de Armas es toda una eminencia como actriz.

Ha participado en series como El Internado, donde interpretaba el papel de Carol. También la hemos visto en cine haciendo papeles como el de la replicante Joy en Blade Runner 2049, o trabajando de la mano de Daniel Craig en la última película de James Bond, No Time to Die, que se tradujo al español como Sin Tiempo para Morir.

Precisamente esta película la ha vuelto a poner en el foco estos últimos días. ¿La razón? Una cuenta fan en Twitter ha publicado un vídeo de su participación en la producción.

Una actriz de acción

No Time to Dieo Sin Tiempo para Morir es una película de acción. Ana fue seleccionada para hacer el papel de Paloma, una agente aliada de la CIA que trabaja mano a mano con Bond en su misión. Su papel implicó participar en escenas de acción intensas. Y esto es lo que podemos ver en el vídeo que sus fans han publicado.

Sobre unos tatamis rodeados de cajas de cartón y en lo que parece el gimnasio del set de rodaje, Ana hace exhibición de sus conocimientos de lucha escénica y artes marciales. Así, la vemos ensayar para dejar medidos todos los movimientos antes de rodar la escena oficialmente.

La película 'No Time to Die'

No Time to Die es la última película estrenada de la saga de James Bond. En ella James Bond, interpretado por Daniel Craig, emprende una misión para rescatar a un científico secuestrado. Y todo ello a pesar de haber dejado el servicio secreto hace tiempo, gracias al poder de persuasión de su viejo amigo de la CIA Felix Leiter, interpretado por Jeffrey Wright.

Por su parte, Ana de Armas interpreta a Paloma, una agente aliada de la CIA junto a la que Bond trabajará en la misión.

Dirigida por Cary Joji Fukunaga, la película se estrenó en 2021 y se llevó 3 nominaciones a los Premios Oscar 2022: Mejor Sonido, Mejores Efectos Visuales y Mejor Canción.

La conexión de Billie Eilish con la película

No hay película que se precie sin su banda sonora. Lo que no todo el mundo sabe es que la estadounidense Billie Eilish trabajó para la de No Time to Die. Es más, se llevó un premio por la misma.

Resulta que de las tres nominaciones mencionadas, esta cinta recibió el Premio Oscar a la Mejor Canción Original por No Time to Die, canción que Billie Eilish compuso junto a Finneas O'Connell.