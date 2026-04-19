El confesionario de Rojuu con Rosalía: "Conocí el amor de mi vida y me quedó grande"

Ya es costumbre que Rosalía invite a una persona famosa a cada concierto de su LUX TOUR, que este sábado 18 de abril ha cerrado su etapa española con un cuarto y último concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Tras Yolanda Ramos, Guitarricadelafuente y Bad Gyal, esta vez le ha tocado a Rojuu confesarse antes de La Perla.

Este joven cantante catalán, que nació en 2003 y empezó a subir vídeos a Internet de niño, se ha presentado ante todo el público como "la perla" de su historia de desamor. "Conocí el amor de mi vida y la situación me quedó grande. La única herramienta que tenía fue marcharme y dejarla", ha empezado a contar.

Rojuu terminó con su romance, pero se arrepintió: "Estaba buscando algo fuera que ya tenía dentro. Cuando me di cuenta y quise volver, ella ya había pasado página". Sin embargo, el joven no se dio por vencido y comenzó a "hacerle canciones, cómics y cuentos pintados a mano".

Nada de eso sirvió, y él se convirtió en un perla: "La manera de afrontarlo fue como lo hace un buen perla, con drogas y excesos".

Al final, Rosalía ha valorado su historia: "Desde el mal de amores se ha escrito mucho, pero vamos a por el buen amor". Así, la artista le ha dedicado La Perla "a todos esos perlas reformados", como es el caso de Rojuu.