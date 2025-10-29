Se confirman las referencias del videoclip de 'Berghain' de Rosalía con 'Blancanieves': todos los guiños

Te interesa La viral y celebrada interpretación sobre el significado del videoclip de Berghain de Rosalía

La semana comenzó con el estreno de Berghain de Rosalía, el primer single de LUX que no para de dar de qué hablar. Y es que el mundo conceptual y artístico de la catalana genera más interés que nunca con este cuarto álbum.

El videoclip corre a cargo de CANADA, productora detrás de vídeos musicales de canciones de la artista como TKN, Vampiros, Malamente y Pienso en tu mirá, entre otros. Pero de la escenografía se ha encargado la empresa ZPT, y la compañía ha confirmado que, efectivamente, sí que hay referencias claras del proyecto audiovisual con la película Blancanieves.

El parecido de unas secuencias con la película de Disney fue uno de los detalles que los fans de Rosalía captaron primero: la cantante aparece en el tramo final del videoclip vestida al estilo de la princesa y rodeada de animales. Un pájaro le canta mientras ella lo posa en su dedo.

Ahora ZPT confirma que Blancanieves fue un recurso inspirador para la narración visual. Y no solo para dicha escenas: a través de frames de la película infantil y del videoclip de Berghain, la compañía ha confirmado los paralelismos.

En ellas no solo se referencia la escena de los animales, sino también la parte en la que Rosalía limpia o cuando duerme agotada sobre la cama. Todo ello parece inspiración de la primera princesa Disney.

Además, el mensaje del videoclip —una mujer agotada por el amor no correspondido y lidiando con el rol impuesto— también podría corresponder a lo que representa el personaje de Blancanieves.