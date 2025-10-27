Las imágenes virales de Rosalía y Penélope Cruz viendo el Real Madrid-Barça en el Bernabéu

El estadio Santiago Bernabéu se llenó este domingo de famosos que no quisieron perderse el Clásico. Real Madrid y Barça se enfrentaron en un partido en el que se impusieron los merengues y que Rosalía vio junto a Penélope Cruz.

La cantante, conocida culé, acudió al estadio junto a su hermana Pili y su novio, el cantante Diego Ibáñez, cantante de Carolina Durante, y la actriz, con quien compartió pantalla en la película Dolor y gloria y con quien mantiene desde entonces muy buena relación.

Rosalía y Penélope Cruz fueron pilladas por las cámaras compartiendo conversación durante el partido y sus imágenes no tardaron en hacerse virales. ¡Quién pudiera ver el resultado de es selfi que se hicieron en un momento del encuentro!

La cantante, que este lunes 27 de octubre lanza Berghain, primer single de su disco LUX, conoció a Penélope Cruz en 2019 durante el rodaje de la película de Pedro Almodóvar y desde entonces han mantenido gran conexión. De hecho, la cantante fue una de las invitadas a la fiesta 50 cumpleaños que la actriz celebró en abril de 2024 en Nueva York.

Antes de aquello, Penélope Cruz entrevistó a Rosalía para Vogue España y más recientemente, la actriz confesaba en ELLE que le aterrorizó trabajar con la cantante. "Ella estaba nerviosa por actuar y yo por cantar", señaló sobre el trabajo que dio origen a esta amistad.

"Siempre me ha fascinado su voz y también su talento como compositora y como intérprete. Lo que es capaz de transmitir es algo realmente especial", apuntó la actriz que reconoció que fue divertido compartir el estrés que supuso grabar esta escena.