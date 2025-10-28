Los looks de Rosalía en 'Berghain': del vestido Blancanieves a los tacones con rosario | YouTube Rosalía

No nos cabe duda de que Rosalía ha vuelto a sorprendernos con su último lanzamiento. Berghain se constituye como el primer single de su nuevo disco LUX, que se estrenará el 7 de noviembre. Para muchos, el tema ha trascendido gracias a su sonoridad que se acerca a ópera pop y un videoclip lleno de referencias que ha desatado multitud de interpretaciones en redes.

Los looks de Rosalía en 'Berghain'

La vestimenta de Rosalía ha sido clave para el relato que ha querido plasmar. El primer look que lleva la artista se trata de un vestido negro con hombros caídos con la que transmite una imagen de seriedad o incluso de luto.

Rosalía en el videoclip de 'Berghain' | YouTube Rosalía

Para lucir esta prenda, la catalana luce unos tacones con cruz latina que recuerdan a un rosario por su estructura. Estos zapatos se corresponde con un modelo de Alexander McQueen de la colección primavera verano, según ELLE. Un diseñador que repite al final del videoclip con una pieza vintage que lleva la cantante encima de la cama.

A lo largo de esta obra audiovisual, vemos a la artista de Con Altura lucir un sencillo vestido corto con hombros al descubierto de color blanco mientras realiza diversas tareas domésticas. Cabe señalar que este color ha sido uno de lo más repetidos en los últimos eventos de Rosalía y que conecta con la temática religiosa del disco.

Rosalía realizando tareas domésticas en el videoclip de 'Berghain' | YouTube Rosalía

Una de las prendas más icónicas de Berghain es la camiseta, con el slogan "My intrusive thoghts sounds like this", que lleva la cantante en el adelanto de su nuevo tema. Según apunta el medio Highxtar, este look corresponde a la marca CentsdeCels.

Rosalía en el adelanto de 'Berghain' para redes sociales | Instagram @rosalia.vt

Rosalía, atrapada en la rutina, apuesta por un look de top con bufanda y una falda de tablas. Una vestimenta que destaca por sus imponentes gafas de sol.

Rosalía en 'Berghain' | YouTube Rosalía

Para evocar fantasía y delirio, Rosalía opta por llevar un vestido de Balenciaga, donde se aprecia una representación de la misma Blancanieves.

Rosalía como la misma Blancanieves en 'Berghain' | YouTube Rosalía

Los otros looks de Rosalía en su nueva era

Con su nuevo lanzamiento, Rosalía, más allá de arriesgar en lo sonoro, ha dado giro con sus looks. El caso del vestido de McQueen, lazo de Jennifer Behr y colgante de Tiffany & CO que lució para la portada ELLE, inspirada en La maja vestida y La duquesa de Alba de blanco, dos obras reconocidas por Francisco de Goya.

Esta serie de looks evocan tradición, barroquismo y el lado más espiritual de la cantante. De esta forma, Rosalía vuelve al pasado con su vestimenta y trae una imagen renovada.