La viral reacción de Aitana a que una concursante de 'OT 2025' vaya a cantar 'Superestrella'

Superestrella está atravesando su mejor momento. Aunque el tema se estrenó en mayo como parte del disco Cuarto azul de Aitana, tras meses siendo un mes viral ha llegado a su punto álgido con challenges en redes sociales que replican personalidades destacadas de cualquier sector.

La canción, que también escala en las principales listas musicales, es una de las más bailadas y cantadas del último álbum de la catalana gracias a su ritmo pegadizo de pop desenfadado.

Ahora Superestrella va a tener más proyección incluso, puesto que Olivia Bay, concursante de Operación triunfo 2025, ha escogido este tema para la gala 7 del talent musical. Así, el hit popero llegará hasta al más rezagado.

Cuando el concurso asignó Akureyri —la colaboración de la catalana y Sebastián Yatra— en el reparto de temas de una gala anterior Aitana no se pronunció, pero ahora ha mostrado su entusiasmo cuando ha sido una de las nominadas de la semana la que quiere disputarse la expulsión al son de este hit.

"Qué ilusión, gracias por escoger Superestrella. Lo vas a hacer increíble esta semana", ha expresado la intérprete de 6 de febrero desde su cuenta de Instagram.

No solo eso, Aitana no para de compartir últimamente los challenges que se hacen en redes sociales a ritmo de Superestrella, e incluso ella misma ha bailado este tema, uniéndose a sus fans.