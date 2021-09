Conoce de cerca a Adrián Torres, el artista gaditano con el que relacionan a Sara Carbonero

EX DE LARA ÁLVAREZ

Sara Carbonero ha pasado un verano rodeada de los suyos. La propia periodista se ha encargado de compartir en su cuenta de Instagram profundas reflexiones, puestas de sol espectaculares y reencuentros con amigos, como la boda en la que coincidió con su ex marido Iker Casillas o su breve regreso a Oporto por unos días.

Se trata de su primer verano de soltera tras la separación y los periodistas y paparazzis no han cejado en su empeño de conseguir algún tipo de información sobre su vida sentimental.

Primero se la relacionó con el cantaor Kiki Morente, con el que parecía que había muy buen feeling. Sus salidas clandestinas y la presencia de Sara en los conciertos del hijo de Enrique Morente delataron que entre ellos había una gran conexión, un breve romance que ya se habría terminado según fuentes cercanas a la pareja. El programa Socialité adelantaba la ruptura y poco después relacionaban a la periodista con otro joven, Adrián Torres.

Adrián Torres, un artista consagrado que salió con Lara Álvarez

La periodista de 37 años ha sido relacionada con el joven Adrián Torres, un pintor gaditano de 39 años al que no duda en alabar en las redes sociales. Sara Carbonero y Adrián Torres comparten 'me gustas' y hace solo unos días Carbonero acudía al estudio de Torres, lugar donde se ha fraguado un proyecto que todavía no ha visto la luz.

El joven mantuvo una relación con la presentadora Lara Álvarez durante tres meses, un romance fugaz que llegó terminó a finales de 2020 de manera precipitada pero que seguro que les ha dejado grandes recuerdos.

Lara Álvarez y Adrián Torres en Formentera en 2020 // GTRES

Después de una infancia donde empezó a despuntar su pasión por la pintura, Torres decidió estudiar la carrera de Bellas Artes en Sevilla en el año 2005. Poco después dio el salto a Estados Unidos y continuó su formación en el estudio de Ron Tomlinson, en Fort Worth (Texas), durante dos años.

Aunque la revista Hola! ha asegurado que entre ellos únicamente existe una relación laboral, los rumores sobre esta posible nueva ilusión de Sara Carbonero no han hecho más que aumentar.