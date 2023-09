La familia de Antonio Orozco: su madre Carmen, su pareja, sus dos hijos y sus dos hermanos

Antonio Orozco no es el único miembro del clan que forma parte de La Voz. Su madre Carmen se ha colado en varias ocasiones en el programa, como también lo han hecho su hijo Jan y su hermano Marcos.

Después de diez años como coach del talent musical, el cantante de Barcelona ha vivido momentos familiares muy importantes en el programa y muchos han terminado por hacerle saltar las lágrimas. Sin duda, los más duros y emotivos han sido las veces que las canciones de los talentsle han recordado a su expareja Susana Prat, madre de Jan, que murió en 2017 a los 44 años.

Su madre Carmen, su gran tesoro

No todo son lágrimas para el cantante. Con su madre —Carmen Ferrón— ha tenido grandes sesiones de risas. A Carmen le sobra desparpajo al teléfono y también delante de las cámaras.

Carmen es un referente para Antonio Orozco y no se cansa de decirlo. Se quedó viuda siendo muy joven y sacó la familia adelante. "No hay ni un solo día de su vida que no se haya levantado a las 7 de la mañana para ir a trabajar", contó sobre ella a Bertín Osborne en una entrevista en 2017.

Carmen, de 76 años, ha sido el gran apoyo de Antonio Orozco en su carrera musical y ahora presume de hijo en redes sociales. En su cuenta de Instagram, que abrió en 2018 y en la que acumula más de 120.000 seguidores, publica divertidos vídeos junto al cantante, cocinando, peleando y también disfrutando de su música.

"Mi madre ha conocido las redes y las ha descubierto un mundo sin paredes. Eso es todo un ejemplo total de que cada día es demasiado corto, sin duda, el mayor ejemplo que puede tener mi hijo", decía sobre ella Antonio Orozco en una entrevista en 2019.

La trágica muerte de su padre

Carmen se quedó viuda cuando era muy joven. El padre del cantante murió tras sufrir un accidente laboral con 43 años. Trabajaba en un mansión junto a su pareja. Carmen era la encartada de la limpieza, y su padre del mantenimiento.

"Aquella tarde era la noche de San Juan. Mi padre tenía que bajar por la cuesta, parece que algo le asustó y perdió el control. Un golpe en la cabeza acabó con su vida en el acto. A día de hoy, no se olvida de él. No hay verbena de San Juan que no me acuerde, ni tampoco día", contó a Carlos del Amor en el programa La Matemática del Espejo.

Sus hijos eran aún muy jóvenes y Antonio, que siempre quiso dedicarse a la música, lamenta que no lo viese crecer. “Mi padre no me vio triunfar”, contó el cantante que en aquella época tenía 21 años y sus hermanos 16 y 10.

Llevaba ya tiempo queriendo dedicarse a la música. Su primera canción la escribió con 13 años pensando en su padre. La tituló Necesito libertad y habla de una discusión recurrente que tenían en la familia, o más concretamente su padre y su madre. "Él estaba hasta los cojones de todo, me imagino. Y ella, pobre, se quejaba de sus ausencias", explicó en El País.

Sus hermanos Jesús y Marcos

Antonio es el mayor de los tres hermanos Orozco: Jesús tiene 45 años y Marcos, 39.

Cuando murió su padre, Marcos era muy pequeño y Antonio tuvo que asumir el rol de padre. "Mi mejor proyecto que he tenido a lo largo de mi vida es mi hermano Marcos". Es un músico excepcional, un batería que está en otra dimensión. Ha sido uno de los proyectos más bonitos y también uno de los más difíciles, el más ambicioso", explicó en La Matemática del Espejo sobre el pequeño al que define como su "mejor canción".

Su otro hermano, Jesús, también es músico aunque mucho menos mediático. En sus redes sociales prefiere compartir fotos de sus perros, sus aficiones y sus hijos, pero o de su trabajo.

Jan y Antonella, los hijos de Antonio Orozco

Antonio Orozco es padre de dos hijos. Jan, el mayor, es fruto de su relación con Susana Prat. Nació en 2006 y ha heredado el talento de Orozco para la música. A su temprana edad tiene una carrera prometedora como pianista, aunque también toca la batería y la guitarra.

En junio de 2021, acompañó a su padre en el teclado cuando actuó en el Calafell Beach Festival. Además, son numerosas las veces que el joven ha mostrado su innegable talento a través de sus redes sociales. Lo suyo no es solo la música, también muestra sus habilidades para el dibujo. Desde 2014 estudia cine, y en 2019 participó en el rodaje del corto Valiente, para la Catalonia Films School.

Antonella es la pequeña del clan. Nació a finales de 2021 y Antonio Orozco la presentó al empezar 2022 a través de un largo mensaje en Instagram al que acompañó de una foto de la recién llegada. De lo que no habla es de la madre de su hija, cuya identidad continúa siendo todo un secreto.

El cantante tiene un único objetivo como: inculcarle a sus hijos los valores que su padre le inculcó a él. "Me enseñó que en la vida, el único camino que hay para alcanzar y conseguir cualquier cosa que pretendas, es la buena educación y la humildad", explicó a Carlos del Amor.

Quién es la madre de Antonella Orozco

Poco después de publicar la foto para anunciar el nacimiento de Antonella, Antonio Orozco habló por primera vez de su hija.. En su entrevista con Nuria Roca, el artista dio detalles sobre la llegada de su segunda hija. “Ha sido una alegría, para mí ahora es toda la inspiración, todo lo que uno necesita”.

El cantante confesó también que. pese a la experiencia previa como padres, sus miedos continúan: “Son muchas preocupaciones, muchas preguntas sin respuesta... Los niños tendrían que venir con un libro de instrucciones".

De lo que no habla es de la madre de su hija, cuya identidad continúa siendo todo un secreto. Cuando falleció Susana Prat, Antonio Orozco se volcó en cuerpo y alma en su hijo Jan. Nada se supo de su vida privada y la llegada de Antonella fue toda una sorpresa para sus seguidores.