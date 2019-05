La contundente respuesta de Lorena García, de Antena 3 Noticias, a un comentario sobre su físico

Muchos usuarios utilizan las redes sociales para insultan y criticar sin argumentos a personajes públicos, como a la presentadora de 'Las Noticias de la Mañana' de Antena 3, Lorena García.

La periodista ha utilizado Instagram para mostrar uno de los comentarios despectivos que ha recibido sobre su físico tras ser madre en el mes de diciembre.

"¿Tan mal se te ha quedado el cuerpo que desde que has vuelto a los servicios informativos aún no te han sacado de cuerpo entero, como hacen siempre al inicio de cada informativo con todas tus compañeras?", escribió un tuitero.

Lorena García ha contestado a este mensaje con contundencia y con tres apreciaciones. En la primera expresa que se siente tranquila con su físico, ya que "no es el mejor de mis atributos para contar noticias". En la siguiente, añade que "en el informativo no "enseñamos" o "escondemos" el cuerpo en plató en función de la talla que tenemos", porque "siguen criterios informativos y técnicos". Y, en el tercer punto hace referencia a los cambios después del embarazo y de "lo que supone para una mujer ser madre" y, acaba dejando claro que tiene "la autoestima en su sitio y me resbalan estos comentarios".

Finalmente, agradece a los espectadores que cuando ponen el informativo, ven "a una periodista contando noticias".