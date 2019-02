Courteney Cox confiesa que se arrepiente de sus retoques estéticos

Hace varios años que Courteney Cox empezó a someterse a retoques estéticos porque no aceptaba envejecer, no se gustaba a sí misma y quería eliminar las arrugas, añadir volumen y combatir la flacidez. Sin embargo, ahora la actriz ha confesado que llegó un día en el que se miró al espejo y no se reconoció, "No parecía yo misma". Fue entonces, cuando puso fin a estas intervenciones y quiso disolver los rellenos faciales.

Con la excusa de una nueva campaña para L'Oréal Paris, la estrella, muy querida por su papel de Mónica en 'Friends', se ha sincerado y ha explicado su mala experiencia con la cirugía estética. Asimismo, también anima a todas las mujeres a aceptarse tal y como son.

Tras su decisión de volver atrás, Cox ha confesado que ahora se siente mejor, "Abrazo quien soy y envejezco con lo que Dios me ha dado, no con lo que yo intentaba cambiar".