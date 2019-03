¿Crees que esta modelo es de "talla grande"? Victoria's Secret sí

Barbara Palvin ha sido recientemente nombrada Ángel de Victoria's Secret 'plus size', es decir, de 'talla grande'. Sin embargo, pocos piensan que merezca este título, ya que sus medidas son casi idénticas a las de una modelo estándar.

La modelo Barbara Palvin ha recibido hace dos semanas uno de los títulos más codiciados del mundo: el de Ángel de Victoria's Secret, pero 'plus size'. Sí, 'plus size'. A simple vista, viendo el tipazo que tiene, pocos entienden que la modelo sea catalogada "de talla grande". Sin embargo, para la marca de lencería, Palvin tiene unas medidas correspondientes a las de una mujer de talla grande.

La joven debutó en esa pasarela en 2012, pero los años consecutivos no fue capaz de pasar el casting. Ahora que modelos como Alessandra Ambrossio o Adriana Lima han dejado hueco, Palvin ocupa su lugar.

Palvin tiene de 1,75cm de altura, pesa 55 kilos y tiene unas medidas de 87-58-89. Con esto, a nadie se le ocurriría catalogarla como ángel de talla grande, pero supera las medidas exigidas por la marca: 86-61-86. ¡¡Hay solo 3 centímetros de diferencia!! "Lo más importante es no rendirse, creer en uno mismo y seguir luchando por los sueños", declaró a los medios mexicanos.

"La gente pasa mucho tiempo categorizando y etiquetando a las personas, pero yo estoy muy cómoda con mis curvas. Hago lo que me gusta y estoy enfocada en mis metas", decía la joven hace años, cuando muchos la criticaban por su talla.

“He recibido algunos comentarios bastante dañinos que hablan de que estoy gorda. Bueno, la verdad es que no estoy tan flacucha como cuando tenía 18, pero no me considero gorda”, respondió en aquel entonces.

“Ni siquiera te acercas a una talla grande” o “Victoria's Secret me pone enfermo al llamar a una persona delgada plus size”, son algunos comentarios que se pueden leer en redes.