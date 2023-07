Cristina Pardo aclara si Isabel Preysler y Carolina Molas hablaron en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Dicen que Isabel Preysler y Carolina Molas no hablaron en la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Dicen que hay no se saludaron y que mal rollo entre las madres de los dos protagonistas de la boda del año.

Cristina Pardo no tiene todas las claves de esta relación, pero sí puede decir cómo fueron sus interacciones en la celebración del sábado 8 de julio en el palacio de El Rincón, en Aldea de Fresno en Madrid.

La presentadora de Más vale tarde, compañera de Tamara Falcó en las tertulias de los jueves en El Hormiguero, fue una de las invitadas al enlace y ha contado algunos detalles sobre el mismo este lunes en su programa.

Puso la condición de que solo respondería a seis preguntas y sus compañeros fueron directos al grano.

¿Se llevan mal Isabel Preysler y Carolina Molas? ¿Hablaron en la boda o no hablaron?

Lo que yo vi no hablaron, yo no estuve todo el rato con ellas. Sé que Isabel entró a la iglesia y fue muy cariñosa con el padre de Íñigo —está separados—. Me cayó fenomenal. En ese momento [Isabel y Carolina] no hablaron y después, que yo sepa, no se dirigieron la palabra.

"Carolina e Isabel no hablaron al entrar en la iglesia y después, que yo sepa, no se dirigieron la palabra"

El gesto de complicidad a la entrada de la iglesia sí lo vi entre Isabel Presyler y el padre de Iñigo.

¿Llegó Íñigo Onieva tarde a su boda?

Es verdad. Llegó como 40 minutos tarde a la misa. Llegó del brazo de su madre y tuvo que esperar cinco, ocho minutos a que llegara Tamara.

¿Se le quemó al cura la casulla?

Es verdad. Habían hecho un altar que tenía velas, había tres sacerdotes y había velas en el suelo. Entonces, a uno de ellos [el padre Cruz] se le empezó a quemar la casulla. Poca cosa, que no se piense la gente que era un señor que se estaba quemando a lo bonzo. Entonces la hermana de Íñigo [Alejandra Onieva], que estaba ahí cerca, lo apagó y la cosa no fue a mayores. No empezó a salir humo y seguramente no se dio cuenta todo el mundo.

¿Es verdad que ningún invitado podía llevar móvil?

Es mentira. En la iglesia la hermana de Íñigo llevaba teléfono móvil, me imagino que ellos consideraría que no peligraba la exclusiva

Para el resto, cuando llegabas te pedían el móvil y te daban un número como en los guardarropas. Luego pasabas por un detector de metales para asegurarse que no intentabas colar un móvil.

Yo tmb te digo que no lo eché de menos. es maravilloso estar si móvil pero también es verdad que luego no tengo recuerdos de la boda. Los fotógrafos que había eran los de ¡Hola!

¿Con quién se sentó Cristina Pardo en la mesa?

Estuve con la gente de MasterChef. Con Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, que me parecieron estupendos. Samantha me pareció divertidísima, que yo no la conocía, y lo pasamos muy bien.

¿Fue Julio José el más animado de la boda?

Es mentira porque en el baile que hubo después de la cena, estaba tranquilamente sentado en una mesa acompañado de otra gente y estuvo ahí tranquilamente. No salió ahí al medio de la pista.

Estaba más animados Ana Boyer y Fernando Verdasco. Animados de estar allí, tomando algo, interactuando, bailando...

Julio José estuvo sentado en unan mesa charlando con otra gente.