Cristina Pedroche, completamente irreconocible con su disfraz de Halloween

"He ido al baño y cuando he salido me he asustado de mí misma jajaja", ha escrito la presentadora de Zapeando en su cuenta de Instagram. Si te la cruzases por la calle, ¿serías capaz de reconocerla?.

Llega la noche de Halloween y todos buscan el mejor disfraz. Las redes sociales se llenan de ideas de para disfrazarse y de trucos para elaborar un buen maquillaje que te vuelva irreconocible y asuste a tu familia y amigos.

En Zapeando, el programa de la sobremesa de laSexta, han cumplido con la tradición y, como cada año, todos los presentadores se han disfrazado de personajes terroríficos. Frank Blanco se convirtió en el Jocker, Anna Simon en La Monja, Ana Morgade en Annabelle y Cristina Pedroche... ¿Dónde estaba Cristina Pedroche?

Si no fuera por su voz y por las imágenes en sus redes sociales, nadie habría adivinado que quien se escondía bajo el traje de Pinhead era la mismísima Pedroche, transformada en el personaje de la película ‘Hellraiser’. "He ido al baño y cuando he salido me he asustado de mí misma jajaja", ha escrito.