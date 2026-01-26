Harry Styles revela cómo una visita a Madrid le inspiró para crear 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally'

En los últimos años, Harry Styles ha estado bastante alejado de la música, a pesar de que pudo vérsele actuar en algún concierto, como junto a Stevie Nicks, en homenaje a Christine McVie; y asistiendo a otros como el de Niall Horan, excompañero de One Direction.

Sin embargo, también se le ha visto en algunos lugares inesperados, como en Roma durante la proclamación del nuevo Papa y en Tokio corriendo una maratón.

Aunque, situándonos dentro de nuestras fronteras, el británico estuvo en Madrid en 2024, concretamente en el festival Kalorama, celebrado en IFEMA. Allí, algunos fans pudieron verle con una gorra, disfrutando de la música junto a un amigo y dos guardaespaldas.

Ahora, casi dos años después, el cantante de Aperture ha confesado en una entrevista para BBC Radio 1 lo que movió a estar allí y cómo la música en directo le sirvió de inspiración para su nuevo discoKiss All The Time. Disco, Occasionally

El cantante había ido al festival Kalorama a ver a LCD Soundsystem en directo, un grupo de dance-punk que le hizo darse cuenta de lo que quería transmitir con su nuevo disco: "Es tan eufórico cuando los estás viendo que creo que la inspiración de ellos llegó cuando pensé: 'así es como quiero sentirme cuando estoy en el escenario', y eso me llevó a la clase de música que estaba haciendo".

El estilo de 'Kiss All the Time. Disco, Occasionally'

Después de haber escuchado Aperture, el primer adelanto de su nuevo disco, y con estas declaraciones de Harry, podemos entender un poco más de dónde viene este nuevo estilo cercano a la electrónica.

Probablemente, Kiss All the Time. Disco, Occasionally no solo tenga canciones pop propiamente dichas, sino que beba mucho de otros estilos, siendo este el trabajo de Harry más innovador hasta la fecha.

Y es que en esta misma entrevista Harry Styles ha revelado que en este tiempo apartado ha podido "salir a bailar mucho más" y ha estado "escuchando muchos tipos de música diferentes". Al mismo tiempo, su productor había estado trabajando mucho con sintetizadores modulares, así que fue el momento perfecto para innovar.

Además, ha confesado que mientras lo escribía estaba escuchando a la banda punk The Durutti Column. Durante la entrevista también han mencionado a Robyn, quien tiene un estilo electropop, synth-pop y dance-pop; y a Jamie XX, cuya música se ubica dentro de la electrónica indie. Ambos artistas se encuentran además dentro la lista de artistas invitados a su gira.

"La cosa más importante que me ha pasado durante los últimos años ha sido estar en el otro lado de la experiencia de la audiencia", declaró Harry, "[...] lo que me permitió ser un miembro real de la audiencia y estar entre la multitud y tener un recordatorio de: 'esto es por qué esto es especial para la gente y por qué se siente tan bien reunirse con la gente y estar con un grupo de desconocidos y bailar con la gente'".

Esta sención, probablemente ha sido la que le llevó a crear su lema "We Belong Together".