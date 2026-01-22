Harry Styles anuncia la gira 'Together, Together' por siete ciudades de Europa y América
Después del anuncio de su nuevo álbum Kiss All The Dime. Disco, Occasionally y 24 horas antes del lanzamiento de su nuevo single Aperture, Harry Styles ha anunciado una gira mundial con la que recorrerá algunas ciudades de América y Europa.
¡Harry Styles vuelve de gira en 2026!
A menos de 24 horas del estreno de su primer single Aperture, el británico ha anunciado una gira a lo largo de siete ciudades de América y Europa
Este tour tendrá por nombre Together, Together. 2026 y contará con la presencia de varios artistas invitados.
En algunas de las ciudades, el cantante de Watermelon Sugar, dará varios conciertos, llegando a actuar en lugares como Nueva York hasta un total de 30 noches.
¿Hará una parada en España? A continuación te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de la gira.
Todas las paradas de la gira
- Del 16 al 26 de mayo (6 noches) - Amsterdam, Johan Crujff Arena
- Del 12 al 23 de junio (6 noches) - Londres, Wembley Stadium
- Del 17 al 18 de julio - São Paulo, Estadio Morumbis
- 31 y 1 de agosto - Ciudad de Mexico, Estadio GNP Seguros
- De agosto a octubre (30 noches) - Nueva York, Madison Square Garden
- 27 y 28 de noviembre - Melburne, Marvel Stadium
- 12 y 13 de diciembre - Sydney, Accor Stadium
Artistas invitados a cada show
- Amsterdam: Robyn
- Londres: Shania Twain
- São Paulo: Fcukers
- Ciudad de México: Jorja Smith
- Nueva York: Jamie XX
- Melburne: Fousheé
- Sydney: Skye Newman
Compra de entradas
Por el momento, no se ha revelado fecha para la venta y la preventa, pero sí que es posible registrarse para acceder a la preventa a través de este formulario en la página web de Harry.
Las fechas de la preventa ya han sido publicadas en Ticketmaster.