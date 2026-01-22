Harry Styles anuncia la gira 'Together, Together' por siete ciudades de Europa y América

¡Harry Styles vuelve de gira en 2026!

A menos de 24 horas del estreno de su primer single Aperture, el británico ha anunciado una gira a lo largo de siete ciudades de América y Europa

Este tour tendrá por nombre Together, Together. 2026 y contará con la presencia de varios artistas invitados.

En algunas de las ciudades, el cantante de Watermelon Sugar, dará varios conciertos, llegando a actuar en lugares como Nueva York hasta un total de 30 noches.

¿Hará una parada en España? A continuación te contamos todo lo que se sabe hasta ahora de la gira.

Todas las paradas de la gira

Del 16 al 26 de mayo (6 noches) - Amsterdam, Johan Crujff Arena

Del 12 al 23 de junio (6 noches) - Londres, Wembley Stadium

Del 17 al 18 de julio - São Paulo, Estadio Morumbis

31 y 1 de agosto - Ciudad de Mexico, Estadio GNP Seguros

De agosto a octubre (30 noches) - Nueva York, Madison Square Garden

27 y 28 de noviembre - Melburne, Marvel Stadium

12 y 13 de diciembre - Sydney, Accor Stadium

Artistas invitados a cada show

Amsterdam: Robyn

Londres: Shania Twain

São Paulo: Fcukers

Ciudad de México: Jorja Smith

Nueva York: Jamie XX

Melburne: Fousheé

Sydney: Skye Newman

Compra de entradas

Por el momento, no se ha revelado fecha para la venta y la preventa, pero sí que es posible registrarse para acceder a la preventa a través de este formulario en la página web de Harry.

Las fechas de la preventa ya han sido publicadas en Ticketmaster.