Críticas a Taylor Swift por uno de sus bailes en The Eras Tour

Taylor Swift en 'The Eras Tour' | GTRES

No cabe duda de que Taylor Swift es una gran artista, y prueba de ello es tanto una carrera tan longeva a su corta edad y su gran gira The Eras Tour, la cual le hace estar sobre el escenario varias veces por semana durante más de tres horas y media.

Sin embargo, sus dotes de baile siempre han sido muy cuestionadas, hasta tal punto que una de sus coreografías no ha tardado en hacerse viral. De hecho, Swift ha sido muy criticada por unos movimientos en el último concierto en Edimburgo.

Durante la canción You Belong With Me, la estadounidense se mueve durante unos segundos de una forma algo indescifrable, y el vídeo ha sido muy comentado en redes sociales.

Enfundada en uno de sus vestidos más reconocibles de la era Fearless, la autora de Love Story intenta mover las manos al tiempo que mueve los flecos del traje, pero parece que no se ha entendido del todo el propósito de la coreografía.

Aunque algunos swifties han sido críticos con su habilidad para bailar, otros no han tardado en salir en defensa de la artista, y han señalado que esos pasos son un homenaje a al videoclip de la canción, grabado cuando tenía 17 años.