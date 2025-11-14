C.Tangana y su pareja Rocío Aguirre serán padres de su primer hijo

Una imagen vale más que mil palabras. Este proverbio encaja a la perfección con el último anuncio de Rocío Aguirre: la fotógrafa, pareja de C.Tangana, ha anunciado que esperan a su primer hijo.

La artista chilena, que empezó su relación sentimental hace cinco años con El Madrileño, ha revelado en redes sociales la gran noticia con una foto donde ya se aprecia la prominencia de su vientre. "Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen" ha comentado Aguirre en el pie de foto del post.

Una publicación, que como era de esperar, ha desatado multitud de reacciones positivas en redes sociales.

C.Tangana y Rocío Aguirre: la historia de su amor

La pareja se conoció en el año 2020, en un bar dos semanas antes de que Rocío volviera a su país natal. La fotógrafa, quien aparece en el documental Volver a casa junto a C.tangana y mostró parte de su vida personal, afirmó estar arrepentida de aparecer en dicha obra. "Me gusta tener una relación sagrada. Incluso hemos decidido no trabajar juntos por lo mismo, para que no nos afecte nada externo. En aquel momento fue algo espontáneo, lo montamos juntos y estuvo bien. Pero después me di cuenta de que no me gustó darle a la gente la herramienta para meterse en mi vida", detalló Rocío durante una entrevista en S Moda.

Ambos tuvieron que pasar el confinamiento en México, quedando atrapados por el coronavirus. A partir de entonces, la pareja empezó a vivir su historia de amor. Aunque la pareja ha sido discreta en lo personal, de forma puntual los internautas han sido testigo de la relación entre el cantante y la artista visual con diversas publicaciones en redes.

A pesar de su hermética relación, la fotógrafa, quien ha capturado con sus objetivos rostros de la talla de Rosi de Palma o Natalia Lacunza, apareció en el último documental del cantante, Esta ambición desmedida, que se proyectó en el Festival de Cine de San Sebastián.