C. Tangana: su nombre real, su novia Rocío Aguirre y sus problemas con las drogas

C Tangana es uno de esos artistas que han dejado huella en el panorama musical. Con el estreno de su documental Esta ambición desmedida, donde se enfrentó a llevar a cabo su gira más ambiciosa, ya dejó caer que quería acercarse más al mundo del cine.

Así ha sido. El artista está a las puertas del estreno de su primera obra cinematográfica, el documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, que ya tuvo su estreno en el Festival de Cine de San Sebastián, y se llevó una mención especial el pasado mes de septiembre y que verá la luz en las salas de cine el próximo 20 de diciembre.

Aunque más allá de su transición como director de cine, lo cierto es que ya ha dejado un gran legado dentro del mundo de la música.

Sus primeros pasos en la música

Su nombre real es Antón Álvarez Alfaro, y nació un 16 de julio de 1990 en Madrid. Hijo del periodista económico y empresario gallego Antón y Patricia Alfaro, maestra de educación infantil nacida en Ifni con raíces sevillanas, el artista se crio en el barrio madrileño de Puerta del Ángel.

En lo que respecta a sus inicios en la música, estudió en el colegio San Viator y luego pasó por la Universidad Complutense estudiando Filosofía. No obstante, su conexión con la música ha sido latente introduciéndose en el mundo del freestyle, con el pseudónimo de Crema.

Comenzaría su andadura en la música con Agorazein, una agrupación formada por Fabianni, Sticky M.A., I-Ace o Jerv.agz, y el propio C Tangana.

Ya en solitario, no sería hasta el año 2016, cuando lanzaría Lo Hace Conmigo, aunque el pelotazo lo pegaría ese año con Antes de Morirme, tema que comparte con Rosalía a quien presentaba en sus conciertos como "la próxima gran estrella de la música española", según recoge Vogue. Ambos estuvieron saliendo hasta el año 2018. Aunque más allá de la ruptura, lo cierto es que Antón se involucró en la composición de algunos de los temas del 'El Mar Querer', trabajo que llevaría a la catalana al éxito.

En 2017, lanzaría su álbum debut Ídolos y ya el resto de su éxito, llegaría con éxitos como Mala Mujer (con el que conseguiría el doble Disco de Platino) y un sinfín de temas con los que iría cogiendo terreno en el ámbito música.

Al año siguiente llegaría su segundo trabajo Avida Dollars a la par que conquistaría las radios españolas con temas como Booty con Becky G.

Con el 2021, se consagraría con su disco El Madrileño, un disco con el que fusiona una diversidad de estilos y géneros. Con este álbum, siendo el disco más vendido aquel año en España, según Promusicae. Con esta creación también se llevó dos Latin Grammy, en la categoría Mejor Canción Pop Rock por Hong Kong y Mejor Canción Alternativa con Nominao.

Rocío Aguirre: así surgió su historia de amor

C Tangana tiene el corazón ocupado por Rocío Aguirre. Se trata de Rocío Aguirre. La fotógrafa chilena y el cantante se conocieron a finales de 2019 en un bar en Madrid, a dos semanas de que ella volviera a su país, según recoge Vanitatis. De ahí nació una relación profesional aunque poco a poco llegaría el amor, llegando a pasar incluso el confinamiento juntos en México.

En lo que respecta a su relación, la fotógrafa apenas dió unas pinceladas en una entrevista en El País. Con motivo de la publicación de su fotolibro Rocío [2008-2022], comentaba: "Nunca posamos juntos. y subimos pocas cosas a redes sociales. Ni es una relación oculta ni me niego a hablar de esto. Pero hay que separar las cosas".

Según detalle en su página web, la fotógrafa afincada en Madrid, ha trabajado para diferentes revistas como Elle, Vogue o GQ y también para varias marcas como Nike, Levi's o Pepsi.

C Tangana y su relación con las adicciones

El pasado mes de enero, el artista de Tú me dejaste de querer se abrió en el programa Lo De Evole, reconoce que antes que una fiesta, prefiere "una buena juega flamenca". "Sí, me gusta la fiesta y quiero que me siga gustando y quiero ser capaz de convivir con ella, que ahora no soy del todo capaz", confesaba.

Reconoce que la gira le sobrepasó. "La gira fue demasiado en ese sentido, no era capaz de gestionarlo y yo no quiero que la fiesta desaparezca de mi vida, porque siempre he convivido con ella (..) Es algo que no quiero perder en la vida" apunta.

Con respecto a sus adicciones, El Madrileño asegura que está "en un buen momento de la relación con ellas". "Nunca he tenido ningún problema de adicción real a la droga, nunca he tenido un problema de adicción al juego ni a nada" recoge.

C Tangana confesó que no fuma porros porque "en su momento" le "volaron la cabeza", haciéndole sentir mal. "Tenía como paranoia y yo sentí que los porros abrieron una ventana que nunca se volvió a cerrar". "Abrieron algo que tiene que ver con el miedo y una forma de estar en el mundo un poco paranoide que nunca se ha vuelto a cerrar", detalló.