¿Cuándo tienen previsto Ana Obregón y su nieta Ana Sandra Lequio mudarse a España?

Ana Obregón prepara su vuelta a España. Después de más de un mes en Miami, donde se instaló días antes del nacimiento de su nieta Ana Sandra Lequio, la actriz y presentadora de 68 años ya hace planes para instalarse con su hija adoptiva en su chalet de La Moraleja en Madrid.

Una vez en la capital, sus planes son que la pequeña se instale en la habitación que en su día ocupó su padre, Aless Lequio, fallecido el 13 de mayo de 2020 por un sarcoma de Ewing. "Ya tengo todo. Tengo su cuna. Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía, porque no me siento capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: No. Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches", contó en una entrevista en ¡Hola!.

Ahora esta misma revista recoge los nuevos planes de la familia, que tiene previsto viajar a España antes de que arranque el verano.

¿Cuándo se mudarán a España Ana Obregón y su nieta?

El siguiente plan de Ana Obregón es conseguir el pasaporte de Ana Sandra para poder viajar con la pequeña a España.

"Ha nacido en América y va a tener pasaporte americano y doble nacionalidad. Legalmente es mi hija y así va a aparecer en el pasaporte", ha dicho la actriz en un encuentro casual con la prensa en los alrededores de su casa de South Beach.

Para ir al Consulado tendrá que esperar dos semanas —previsiblemente a principios de mayo— y, a partir de ahí, ya podrán cambiar su residencia.

La idea es esperar y retrasar la mudanza hasta después del 15 de mayo. "No será hasta finales de mayo o primeros de junio, que es cuando presentará el libro de Aless, El chico de las musarañas", señala esta publicación.

El libro, coescrito por Ana Obregón y su hijo, no tiene aún fecha de presentación. Según confirmó la editorial, la venta se llevará a cabo sin rueda de prensa previa: "Será presentado ante los medios de comunicación próximamente".