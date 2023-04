Así llama Ana Obregón a su nieta y estos son su planes de futuro para Ana Sandra Lequio

Ana Obregón ha puesto el mundo patas arriba. Numerosos medios internacionales se han hecho eco de su última entrevista en ¡Hola! en la que revela que su hija adoptiva Ana Sandra Lequio es en realidad su nieta. Según revela en la revista, ha cumplido el último deseo de su hijo Aless, fallecido en marzo de 2020, que dejó escrito en su testamento ológrafo que quería dejar descendencia.

La actriz y presentadora dice que ha cumplido este sueño y asegura que Ana Sandra es "la niña más deseada del mundo". La pequeña nació el pasado 20 de marzo por un proceso de gestación subrogada a través de la técnica de fecundación post mortem, envuelta en numerosos vacíos legales.

Fueros necesarios un vientre de alquiler —la madre gestante recibió alrededor de 35.000 euros—, un óvulo de una donante anónimo y el semen del fallecido para que Ana Obregón hiciese realidad el sueño de su hijo y diese la bienvenida a su primera nieta. En la revista insinúa que podría haber más. El proceso costó un total de 170.000 euros.

El nombre que Ana Obregón usa para llamar a su nieta

A la pequeña se dirige en una de sus últimas publicaciones en Instagram Stories, en la que comparte una noticia publicada en un medio internacional.

"Anita Jr., hablan de ti en los periódicos de todo el mundo. Te protegeré siempre", le escribe la abuela y madre adoptiva.

Ana Obregón, de 68 años, repite esta promesa en la carta que ha escrito a su hijo Aless y que ha compartido en Instagram. "Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me ayudarás", señala la presentadora, que ha compartido en ¡Hola! los planes de futuro que tiene para Anita.

Los planes de Ana Obregón para Ana Sandra Lequio

La presentadora señala en la revista que a Anita no le faltará de nada en un futuro y no estará sola. Tendrá primos con los que jugar de su edad, señala refiriéndose a los nietos de sus hermanos.

"Yo he trabajado toda mi vida y, gracias a Dios, tengo la suerte de poder dejarla en muy buena situación cuando yo no esté. Y hasta entonces, tengo todo el amor del mundo para darle", apunta.

No tiene intención de separarse de ella y no piensa los errores del pasado. "Con mi hijo, al mes de nacer ya estaba grabando ¿Qué apostamos? y era un horror. Dejaba al niño y me iba llorando a grabar. Pero, ahora, mi niña va a tener todo el amor de su abuela", insiste desde Miami, donde ha alquilado temporalmente un apartamento.

Para cuando llegue a Madrid (aún sin fecha), lo tiene todo preparado. Ana Sandra dormirá en la habitación de su padre.

"Ya tengo todo. Tengo su cuna. Va a dormir en el cuarto de su papá, de Aless. Es un cuarto en el que no he tocado nada todavía, porque no me siento capaz. Iba a hacerle un cuartito aparte, pero le dije: ‘No. Vas a dormir con tu papá, que te va a cuidar como un ángel por las noches", cuenta.

Los derechos de Alessandro Lecquio como abuelo biológico

De lo que no habla Ana Obregón es del abuelo de la recién nacida, Alessandro Lecquio, con quien parece haber roto relaciones por no apoyar el proceso.

Sea como fuere, la realidad es que Ana Sandra es nieta biológica de Alessandro Lecquio y, según cuentan expertos a La Vanguardia, la Ley le otorga "una serie de derechos, como poder ver y convivir con la pequeña, sin impedimentos salvo que por las diferencias que pueda tener con los padres tenga que pedir un régimen comunicacional con la justicia (estaría amparado por la ley, Artículo 160.2 del Código Civil). Como en este caso Aless Lequio ha fallecido, Alessandro Lequio tendría que llevar ante la justicia a Ana Obregón, madre legal de Ana Sandra".

Así, sin tener la patria potestad, los derechos que pueda tener Alessandro Lecquio sobre su nieta son los que le quiera darle su madre adoptiva. "Ana Obregón es la única con capacidad de decisión sobre todo los aspectos de su vida hasta que sea mayor de edad".

Sí hay un matiz importante. En caso de que Ana Obregón falleciese antes de que Ana Sandra alcanzase la mayoría de edad, Alessandro Lecquio podría pedir legalmente la patria potestad sobre su nieta