Dani Martín cumple la promesa que le hizo a Griezmann en el primer concierto de su nueva gira

Dani Martín siempre ha mostrado con orgullo su afición por el Atlético de Madrid, y de ahí surgió su amistad con Antoine Griezmann, delantero francés del equipo. Su relación ha llegado este viernes 14 de noviembre hasta el Movistar Arena de Madrid, donde el cantante ha celebrado el primero de diez conciertos que inauguran su Gira 25 P*t*s Años.

El futbolista no ha querido perderse una fecha tan señalada para Dani Martín, y así lo ha hecho saber a través de su cuenta de Instagram. Griezmann ha compartido una galería de imágenes donde aparece con el cantante y con una chaqueta con la frase "Qué caro es el tiempo", que hace referencia a la canción homónima de El Canto del Loco.

Promesa cumplida

Esa prenda de ropa no es una cualquiera: es la que Dani Martín prometió que le regalaría a Griezmann en cuanto tuviera la oportunidad. "Tengo un regalo para ti desde hace tiempo", le dijo el cantante al futbolista en febrero de 2024 durante un homenaje en el Metropolitano. "Es la chaqueta que llevé durante toda la Gira Qué Caro Es El Tiempo, que sé que te encantó y que tus amigos la intentaron conseguir. Es una chaqueta única que me hicieron. En cuanto nos encontremos, te la daré", prometió.

Aquel día, Griezmann reconoció ser "un gran fan" de Dani Martín y recordó cómo nació su deseo de conseguir esa prenda: "Me acuerdo de cuando fuimos a ver su concierto. De lejos, se veía esa chaqueta muy bonita e intenté hablar con mi gente para que me la diera. Llevamos casi un año y medio intentando coincidir", aseguró el futbolista. Ahora, pasado otro año y medio, Griezmann por fin tiene consigo la chaqueta del madrileño.

Las cariñosas palabras entre Dani Martín y Griezmann

En las fotografías compartidas en Instagram, Griezmann sale disfrutando del concierto levantando los brazos y abrazando a su mujer, Erika Choperena. "Al final, lo que nos une es lo que nos sale de las tripas y del corazón. Siempre Dani Martín", ha escrito el francés en la descripción del post.

Por su parte, el artista ha querido responder a Griezmann compartiendo la publicación en una historia de Instagram con un mensaje: "Te quiero, Antoine. ¡Enorme ser humano! Gracias por estar a mi lado".