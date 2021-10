Las 10 canciones de El Canto del Loco que Dani Martín incluirá en su disco 'No, no vuelve'

Las 10 canciones de El Canto del Loco que encontraremos en 'No, no vuelve' // Gtres

Hay tanta expectación alrededor del próximo disco de Dani Martín, en el que homenajeará a El Canto del Loco, que estamos deseando qué vuelta les habrá dado a esas canciones que han marcado toda una generación.

Dani lleva semanas anunciando que se traía algo entre manos con la que él mismo define como "la banda de su vida". Lo que hizo creer a muchos de sus seguidores de que una posible vuelta de El Canto del Loco era real.

Pero No, no vuelve. Con esa misma frase Dani Martín ha confirmado tres cosas: que no habrá vuelta de El Canto del Loco, que así se llama el primer adelanto y única canción inédita del álbum que también llevará el mismo nombre.

Y poco después de lanzar No, no vuelve, ahora podemos saber qué 10 temazos de El Canto del Loco tendrán una segunda vida en este nuevo disco:

1- Volverá

2- Son sueños

3- Puede ser

4- Ya nada volverá a ser como antes

5- Qué caro es el tiempo

6- Quiero ser

7- Peter Pan

8- Una foto en blanco y negro

9- La suerte de mi vida

10- Tal como eres

11- No, no vuelve

Precisamente de esta selección de canciones David Otero también seleccionó alguna de ellas para su proyecto Otero y yo, un doble álbum en el que hizo una revisión de las canciones que había compuesto para El Canto del Loco y les dio una segunda vida volviéndolas a grabar a dúo con otros artistas. Un ejemplo de ello fue el éxito que tuvo Una foto en blanco y negro con Taburete, Tal como eres con Cepeda, o Peter Pan con Ana Guerra.

Volviendo a Dani Martín, este ataque de nostalgia no se va a quedar únicamente en este álbum. El artista ha cambiado el concepto de su gira Lo que me dé la gana —que ahora pasa a llamarse Qué caro es el tiempo— donde llevará estos temazos a los escenarios.