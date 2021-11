El Canto del Loco: de la idea que nació en el salón de Dani Martín a por qué se separaron

No, El Canto del Loco no vuelve. Dani Martín lo deja claro en su último disco, en el que rinde homenaje a la banda de su vida. Fue una idea que nació en el salón de casa de sus padres cuando era un adolescente y que terminó en 2010. ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo de la separación?

Pequeñita fue la primera. El Canto del Loco eligió este sencillo como carta presentación del grupo lanzándola en su álbum debut el 16 de junio del 2000. Dani, Iván, David, Chema y Jandro habían quemado antes el tema en en local de ensayos que la banda tenía en una nave industrial de Algete, en Madrid, y en el que poco a poco fueron dando forma al sueño adolescente que Dani Martín fue gestando en el salón de casa de sus padres.

Tenía 14 años y fantaseaba con la idea de formar un grupo. No tardó en darle forma y así nació Rosa Negra, la banda que fue el germen de El Canto del Loco, que nacería cuatro años después.

El grupo, al que Dani Martín homenajea ahora en el disco No, no vuelve, fue fruto de su paso por la escuela de arte dramático de Cristina Rota. Allí Dani Martín conoció a su hermano Fernando Tejero y también a Iván Ganchegui, con quien conectó musicalmente y con el que vio claro aliarse para formar su grupo soñado. "Un recuerdo que tengo muy presente fue el trabajo diario, en equipo, y el empuje que tuvo Dani en todo desde un principio, pienso que fue determinante para que alguien se fijara en nosotros, tocando tan horriblemente como tocábamos…", aseguraba Ganchegui, quien dejó el grupo en 2002, al hablar de esos inicios en Corazón Fénix.

¿Por qué lo llamaron El Canto del Loco?

Fue en el año 1995 cuando se juntaron por primera vez. Dani cogió el papel de vocalista e Iván, de guitarrista. A ellos se unieron después otro guitarrista, un batería (inicialmente una chica) y un bajista. Ninguno estaba en la formación cuando sacaron el primer disco, El Canto del Loco (2001), pero los cinco vieron cómo nació el grupo y cómo eligieron este nombre.

El Canto del Loco es el homenaje de sus fundadores a Radio Futura, uno de los grupos que unían a Iván y a Dani. El canto del gallo era una de las canciones que más les gustaba del grupo.

La llegada de David Otero y los demás

De los cinco primeros miembros de El Canto del Loco, sólo Dani e Iván estuvieron en la salida del grupo ante el gran público. A ellos muy pronto se unió David Otero, primo de Dani Martín, que llegó para sustituir al otro guitarrista.

El siguiente en aparecer fue Jandro Velázquez, el nuevo batería, hijo de unos amigos de los padres de Dani, que dejó la banda en 2008. "Quería formar una familia y concentrarme en mis proyectos personales", contaba dos años después asegurando que no se arrepentía de su marcha. "La responsabilidad de pertenecer a un grupo así no es del todo compatible con una nueva vida", decía en la carta que publicó para comunicar su marcha. "Significa viajes, ausencias y, en resumen, dedicación plena 24 horas al día".

Y por último se unió Chema Ruiz, el bajista, que era amigo de un amigo suyo. Estuvo, con Dani y David, hasta que se disolvió la banda en 2010.

Iñaki García y Fernando 'Nando' Sainz, se unieron a la banda como músicos de apoyo para la gira de Estados de ánimo, y también participaron en la grabación de Personas y su correspondiente gira. Actualmente, Iñaki continúa trabajando con Dani Martín, siendo uno de sus músicos habituales.

¿Cuándo y por qué se separó El Canto del Loco?

Las reuniones y los ensayos en el local de Algete dieron origen al primer disco. El Canto del Loco llegó gracias a un encuentro de Dani Martín con el productor Pedro del Moral, quien lo puso en contacto con Paco Martín, descubridor de otros grupos como Radio Futura y Hombres G. Ya lo que decía Ganchegui: el empuje de Dani fue determinante.

Lo que vino después ya se sabe, cuatro discos más —A contracorriente (2002), Estados de ánimo (2003), Zapatillas (2005) y Personas (2008)—, giras, conciertos y numerosos premios, entre los que destaca el MTV Europe Music Awards a Mejor artista o grupo español que levantaron en 2003.

Con el éxito disparado, en 2010 llegó la separación. El motivo, según dijeron entonces, es que sus miembros querían seguir su carrera por separado. "Vamos a empezar la gira de los tres separados juntos en un concierto, seguiremos cada uno por nuestro camino y terminaremos la gira juntos otra vez y volveremos a grabar", contó Dani Martín en la gala de los Premios de la Música, a donde acudió a recoger el galardón el Premio a la Mejor Gira de 2009 por el Hasta Luego Tour.

La versión de Dani Martín sobre la separación

Ocho años después de la separación llegó la versión de Dani Martín. En diciembre de 2018 explicó que el fallecimiento de su hermana Miriam, las malas influencias y el desgaste en la convivencia de los miembros de la banda propiciaron el adiós de la banda. "A El Canto Del Loco nos fue minando un cúmulo de historias para que nos separáramos", aseguró.

"A mí personalmente la muerte de mi hermana, las personas que gestionaban nuestras giras, cosas feas que ya se han hablado y todo el mundo lo sabe (...) el llevar nueve años juntos haciendo canciones, metidos en una furgoneta. Todo eso hace perder la ilusión, entonces buscamos una manera de volver a encontrar la ilusión", dijo Dani, que llegó a comparar la separación de la banda con la de una pareja. "Tú decides darte un tiempo. En ese tiempo, uno de los dos o los dos conoce a otra persona y ese nuevo proyecto le enamora".

Las críticas del exmánager a Patricia Conde

A las declaraciones de Dani Martín se sumaron las de Carlos Vázquez Moreno, el polémico exmánager del grupo conocido como Tibu, que en noviembre de 2020 aseguró en La Otra Crónica que la relación de Dani Martín y Patricia Conde tuvieron mucho que ver en la separación del grupo.

"Hubo un cambio sustancial en el comportamiento de Dani a partir de comenzar su relación con ella. Es una opinión personal mía, pero fue un poco la Yoko Ono de El Canto del Loco. Todo es supuesto y presunto, pero hay un cambio de actitud radical de Dani y del resto de miembros del grupo cuando aparece Patricia, entonces te da qué pensar”, dijo en la entrevista.

Tibu aprovechó la conversación para hablar sobre su paso por la cárcel tras la batalla judicial a la que se enfrentó contra Dani Martín y sus compañeros en 2008: “He pagado los platos rotos, fui muy despistado y tremendamente dejado porque insisto que nunca me llegué a creer la realidad de todo esto. Nunca pensé que iba en serio hasta que me vi en el banquillo de la Audiencia Nacional. Si me encontrara con Dani Martín le tendería la mano y le diría que nos unen muchas más cosas de las que nos separan, que no ha pasado nada, y que yo no quiero venganza”.