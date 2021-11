La emocionante carta de Dani Martín a sus excompañeros de El Canto del Loco

EN 'NO, NO VUELVE'

Por fin podemos disfrutar al completo de No, no vuelve, el nuevo disco de Dani Martín con el que homenajea a El Canto del Loco. Lo presentó con la única canción inédita de este nuevo trabajo, que además le da título al álbum.

Tras este primer capítulo llegó Son sueños, la segunda de la historia de Rosa Negra, la primera banda del artista madrileño. Coincidiendo con el lanzamiento del disco ha publicado el primer capítulo, una revisión de Volverá.

La emotiva carta a David, Chema, Iván y Jandro

Desde que El Canto del Loco se separó en 2010 sus miembros han seguido caminos muy diferentes. Mientras David Otero y Chema Ruiz han continuado con sus proyectos musicales, Iván Ganchegui se dedica a la música desde el punto de vista de los eventos, el marketing y la comunicación. Por su parte, Jandro Velázquez decidió centrarse en sus proyectos empresariales lejos de la música.

Pero todos ellos compartieron una etapa muy importante en sus vidas, tal como ha querido recordar Dani Martín en una carta manuscrita que acompaña al álbum:

"El tiempo todo lo coloca y cada uno lo hace como mejor puede, como sabe o como le deja la vida.

No me apetecía hacer este disco y el confinamiento me acercó a las canciones que hice con El Canto. Nada más terminar, las regrabé como quería que hoy sonaran. El Canto es mi vida, al menos forma parte de ella, y gracias a esa etapa hoy soy un poco o mucho de lo que me sucede. Yo tuve una banda que ahora es vuestra…

Este disco es un homenaje al foro rosa, al foro azul y al foro verde. A David Otero, a Chema Ruiz, a Jandro Velázquez, a Iván Ganchegui, a Nigel Walker y a aquellos años locos.

GRACIAS… y solo queda una canción".