David Bisbal actúa por sorpresa en un hospital por Navidad | ANA GIL

David Bisbal eleva a la enésima potencia la emoción navideña al hacer una parada muy especial tras su gira: el de Almería ha visitado un hospital para cantar por sorpresa algunos de sus temas.

David Bisbal se ha reafirmado como en el rey de la Navidad este 2025, con una gira de lo más especial por España cantando los temas y versiones festivas de su último disco.

Y tras acabar por todo lo alto Todo es posible en Navidad Tour en Madrid, el artista ha querido seguir compartiendo su talento de una manera muy especial.

El intérprete de Ajedrez ha sorprendido al visitar HM Hospital para ofrecer una actuación sorpresa, cargada de cercanía y emoción. El de Almería se ha rodeado así tanto de pacientes como de personal sanitario mientras cantaba algunos de sus temas.

"Hay mucha gente que se va a quedar aquí ingresada, así que vamos a darles una dosis de música", expresó el artista antes de vivir esta experiencia tan bonita.

Acompañado solo por un guitarrista, David Bisbal interpretó en algunas habitaciones del centro hospitalario sus villancicos, emocionando a todos los presentes.