David Bustamante se disculpa por sus polémicas palabras sobre el feminismo: "Confundí feminista con hembrista"

Han pasado ya varias semanas desde que David Bustamante la lió parda tras hablar abiertamente sobre el feminismo, algo que le costó muchas críticas en redes sociales. "Lo mejor que se ha hecho es la mujer, pero hay que proteger también a los hombres", aseguraba el cantante durante una entrevista, que fue muy cuestionado por estas polémicas declaraciones.

No era la primera vez que el artista cántabro tocaba este tema. De hecho, hace ya unos meses aseguró que no era ni machista ni feminista, sino "persona", algo que también le valió para convertirse de nuevo en el flanco de las críticas.

Ahora, durante su paso por La Sexta Noche, donde ha sido entrevistado por José Yélamo, el cantante ha querido recular sobre estas polémicas declaraciones y quiso matizar lo que dijo tras ser preguntado por el presentador del programa de Atresmedia.

"Se me puede entender. Confundí feminista con hembrista. Lógicamente, eso fue un error mío", reconoció el extriunfito. "Pero se ve perfectamente la intención. Yo creo que tenemos que cuidarnos los unos a los otros porque nos hacemos mejores. No me gustan los jaleos, no me gusta polemizar, y lo hice con la mejor de las intenciones para quitarle hierro al asunto... y me salió mal", reiteraba Bustamante.

Además, el cantante también tuvo unas palabras para aquellos que esperan constantemente a que alguien se equivoque para criticarlo en redes sociales: "Desgraciadamente, hay muchos con el hacha en alto que están deseando que te equivoques", señaló el cantante, que pidió perdón efusivamente por haber sus palabras. "Pido disculpas a quien ofendí y, desde luego, saben perfectamente cuál es mi postura", declaró.

Una carrera explosiva que no fue sana para su salud mental

David Bustamante también ha hablado de su periplo en Operación Triunfo, ahora que se cumplen 20 años desde que nació el formato. El cantante cántabro fue uno de los grandes triunfadores de la edición que le llevó de un día para otro a convertirse en una estrella mediática a nivel nacional.

Sobre este fenómeno de masas que vivió cuando solo tenía 19 años, ha querido hablar en esta entrevista en La Sexta Noche. Allí, ha recordado cómo fue salir de San Vicente de la Barquera, un pueblo de 3.500 habitantes, para llenar pabellones y estadios de fútbol cada noche.

"Es duro porque no es natural, no ha habido una progresión. Mi carrera no ha crecido de forma saludable, sino de una forma explosiva. Para eso están los profesionales, para dar importancia a las cosas que lo tienen y buscar el porqué para no equivocarse y que puedas mantenerte muchos años de una forma sana", añade.

El cantante fue uno de los primeros en hablar sobre la salud mental y la necesidad que tuvo de ir a terapia tras su salida de Operación Triunfo.