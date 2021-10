José Yélamo: periodismo en las venas, su faceta como cantante en Oceanía y el famoso que le casó

De un periódico local de Cádiz a las televisiones de toda España. Ese es el viaje que ha recorrido José Yélamo desde que empezó a formarse como periodista, para acabar, por el momento, como presentador de La Sexta Noche, uno de los programas de debate político más encarnizados de la televisión española.

Yélamo, que llegó al programa hace unas semanas para dar el relevo a Iñaki López en su labor de conductor y moderador del formato, se ha convertido ya en un auténtico fenómeno, que ha suplido perfectamente la falta del presentador vasco y ha renovado el programa

Sin embargo, al margen de su labor profesional, José Yélamo guarda muchos secretos en el lado más personal de su vida. Entre ellos, algunos como sus raíces periodísticas, una gira musical por Oceanía y una gran amistad con un famoso presentador que ofició su boda.

Periodismo en las venas

El periodismo corre por las venas de este periodista, que siendo hijo de un destacado locutor radiofónico cambió los micrófonos por la prensa escrita porque buscaba hacer su propio camino. Así comenzó su carrera en medios locales de Andalucía, buscando la noticia a pie de calle.

Llegó a la televisión por casualidad y, aunque sigue siendo su hogar, los medios escritos –en concreto, el Diario de Cádiz y El Correo de Andalucía– también lo fueron un día, un lugar donde, dice, se hacía "periodismo": "Eso era tocar, oler y palpar una realidad con la que yo nunca había estado en contacto para luego volver a la redacción e intentar traducirla al resto de la gente", aseguraba en una entrevista para El Confidencial.

Más tarde, llegaría su primera oportunidad en la televisión, de la mano de España Directo, donde trabajó como reportero durante varios años, y desde donde dio el paso a Más Vale Tarde, junto a Mamen Mendizábal. Una profesión que le ha traído muchos compañeros y amigos y un gran amor.

Un amor "de televisión"

En 2017 José Yélamo se casó con Paula del Fraile, periodista y compañera de La Sexta, que trabaja en Aruseros junto a Alfonso Arús.

Además, también ha trabajado como redactora en La Sexta Noticias y Liarla Pardo y en 2013 copresentó La Sexta Noche –el programa que ahora conduce su marido–, sustituyendo a Andrea Ropero durante su baja por maternidad. Un auténtico amor de televisión con el que se ha atrevido a entonar unas cuantas canciones.

La pareja se dió el ‘sí quiero’ en una romántica boda en Pazo da Merced, en Coruña, tierra natal de Paula, y juntos tienen una hija en común, Claudia, de apenas siete meses.

Su 'hermano' más famoso

Al margen de los estudios de televisión, Yélamo también ha demostrado un fuerte vínculo con uno de sus compañeros de profesión: el famoso presentador Roberto Leal. Y es que ambos compartieron durante años los platós de TVE mientras trabajaban en España Directo y desde entonces son inseparables.

De hecho, fue Leal el que ofició su boda con Paula del Fraile en Galicia. "La vida nos unió a los tres hace 12 años. Anoche fuimos nosotros los que unimos en vida a nuestros José Yélamo y Paula del Fraile. Maestros de ceremonias de dos amigos de esos que se llevan en un rinconcito muy especial de nuestros corazones. Todo salió bien. Nada podía salir mal. ¡Vivan los novios!", aseguraba el presentador andaluz en sus redes sociales.

El presentador de La Sexta Noche se ha convertido ya en un habitual de Pasapalabra, el programa que presenta su más querido amigo, donde podemos verlo habitualmente participando junto a algunos de los concursantes. "La primera vez que vine estaba nervioso, pero me fui muy contento porque hice un papel digno", aseguraba Yélamo.

Pasión por la música y un viaje por Oceanía

El presentador ha demostrado una auténtica pasión por la música y una gran destreza como cantante. De hecho, el presentador nos deleitó con unos compases musicales en la despedida de su compañera de Más Vale Tarde, Mamen Mendizábal, entonando una versión de Los Tontos de C. Tangana y Kiko Veneno.

Así, con mucho arte y mucho flamenco, demostraba el presentador su agradecimiento para ella junto a sus compañeros de la redacción y realización del programa de La Sexta.

Aún así, esta no es la primera vez que el presentador se ha atrevido a entonar algún que otro bis. Su boda también fue la excusa ideal para lucirse cantándole por sorpresa a su mujer Paula una versión de La quiero a morir, con la que encandiló a los invitados que asistieron al enlace.

Pero el periodista también ha sabido ganarse la vida durante un tiempo como cantante: con 27 años, optó por dejar su trabajo e irse a Nueva Zelanda a aprender inglés mientras viajaba. No obstante, cuando se le terminaron los ahorros, se puso a trabajar recogiendo kiwis, cuidando niños y otros trabajos que le iban saliendo para poder seguir con su aventura, incluso cantando.

"Entonces conocí a un músico de Sevilla que tocaba la guitarra y nos hicimos muy amigos, empezando él a tocar y yo a cantar y aquello parecía que gustaba. Tocábamos en fiestas, después en restaurantes, luego nos llamaron para la radio pública de Nueva Zelanda y al final acabamos en un programa a nivel nacional del país, en Las mañanas de La 1 de allí, donde estuvimos cantando y haciendo un salmorejo en la sección de cocina”, ha explicado el periodista.

Del Cádiz desde chiquitito

Además, detrás de las cámaras, José Yélamo también siente pasión absoluta por el fútbol y, especialmente por su querido Cádiz. El propio periodista ha admitido que, siempre que puede, aprovecha cualquier ocasión para volver a su ciudad natal a disfrutar de su gastronomía y su equipo de fútbol favorito. "Esto es ser del Cádiz. Nadie dijo que fuera fácil. Para eso hay otra opciones. Hoy más que nunca", aseguraba en una fotografía.

Un test antidroga: su momento más viral

A pesar de que su carrera ya es bastante extensa, el periodista vivió en España Directo uno de sus momentos más virales dentro de la profesión. Durante una de sus andaduras como reportero de TVE, Yélamo tuvo que explicar en pleno directo cómo funcionaban los test antidroga.

Sin embargo, la pregunta de su compañera le dejó absolutamente descolocado, un momento que no pasó desapercibido para los espectadores: "José, ¿podemos hacer un ejemplo? ¿Te atreverías a hacerte este test en vivo y en directo?", comentaba la presentadora, ante la atenta mirada del periodista, que no sabía cómo responder y que hizo que muchos espectadores sospecharan.

"¿Te he pillado? Le he dejado sorprendidísimo. ¿José, no sé si me escuchas?", le preguntaba la presentadora a su compañero que finalmente acabó sometiéndose al test, con un resultado negativo.