Demi Lovato le arranca un diente de un puñetazo a un entrenador de MMA

Después de haber estado desaparecida dos meses, Demi Lovato vuelve a las redes sociales para enseñarnos que está más en forma que nunca. Para su vuelta, ha publicado un vídeo en su instagram dónde vemos que le ha arrancado un diente a su entrenador, mientras practicaban boxeo.

''¡Joder! Literalmente le he arrancado el diente a @jayglazer durante en el entrenamiento de esta mañana - ¡¡¡Y llevaba un protector bucal!!!'', ha escrito Lovato junto a la publicación, ''hahahahaha Sorry (Not sorry) Jay!!! Así que entrenador, ¿cuándo va a ser mi primera pelea? #unbreakableperformance'', continuaba la cantante.

Jay Glazer, analista de Fox Sports y actor en Ballers, el programa de HBO, es experto en artes marciales mixtas y conocido por entrenar a las celebrities. Pero parece ser que Demi Lovato le ha enseñado una lección...

El vídeo ya acumula más de 4 millones de visualizaciones, dónde vemos a una Demi sonriente y fuerte, mientras su entrenador enseña su diente orgulloso entre risas.