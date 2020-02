Demi Lovato enseña las pecas que siempre tapa con maquillaje: "Así es como soy el 90% del tiempo"

Poco a poco, la carrera y el estado emocional de Demi Lovato va recuperándose. Hace ya más de un año y medio que la cantante sufrió la sobredosis que la obligó a apartarse de la vida pública y los escenarios para tratar sus problemas con las adicciones. Sin embargo, ese no es el único obstáculo que Demi Lovato ha tenido que superar. La intérprete continúa luchando contra las inseguridades, la ansiedad y los problemas con la comida.

Hace apenas unos días la cantante charlaba con Ashley Graham de los trastornos que provoca el estar continuamente a régimen para cuidar su figura. "Estaba cansada de tocar fondo con entrenamientos y dietas extremas. Pensaba que en los últimos meses me estaba recuperando de un trastorno alimentario, pero en realidad estaba cayendo completamente en eso de nuevo. Y me di cuenta de que quizás mis síntomas no eran tan obvios como antes, pero definitivamente era un problema de alimentación".

Así, hace meses que Demi Lovato ha retomado el rumbo de su carrera. Se subió al escenario de los Premios Grammy para cantar 'Anyone' después de mucho tiempo de ausencia y en sus redes sociales se suceden inspiradores mensajes sobre el body positive y el poder de quererse a uno mismo.

"No he hecho un #NoMakeupMonday en años pero pensé que después de publicar tantas fotos glamorosas con toneladas de maquillaje y peinados, es importante mostrar cómo soy debajo de todo . Así es como me veo el 85% -90% del tiempo. Orgullosa de mis pecas, orgullosa de la barbilla y orgullosa de mí misma por amarme y aceptarme tal como soy. #Me quiero", escribía junto a un selfie.

BODY POSITIVE: SUPERANDO LOS COMPLEJOS

"Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es celulitis! Estoy, literalmente, muuuy cansada de avergonzarme de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otras personas piensen que soy el ideal de la belleza. Pero yo no soy así. Esto es lo que soy". Con este mensaje Demi Lovato reconocía hace meses que aunque había editado fotos suyas para lucir mejor, ahora sabía que eso no sirve para nada más que para engañarse a uno mismo.

LA 'CARA LAVADA' DE LAS CELEBRITIES

Cada vez son más las mujeres de la industria que no dudan en romper con la imagen ideal que proyectan para mostrar su lado más natural, sin trajes de alta costura, peinados ni maquillaje. Jennifer Aniston, Cameron Diaz o Drew Barrymore han publicado fotos en sus redes sociales si una gota de maquillaje.