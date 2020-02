Cristina Ramos impresiona con su torrente de voz como Demi Lovato con 'Stone Cold' en Tu Cara Me Suena

Podríamos hablar de la puesta en escena milimetrada, o del estilismo, idéntico al de la artistas norteamericana, pero lo que de verdad hizo ponerse el pie al plató de 'Tu Cara Me Suena', fue el torrente de voz de una Cristina Ramos que comenzó su interpretación con cierta inseguridad, pero que después del primer "Happy for You", no hizo más crecer hasta convertirse en una actuación más que brillante:

"A sus pies", dijo Manel Fuentes nada mas concluir la canción de Demi Lovato, que ya antes de entonar los últimos acordes, había arrancado una sonora ovación del público, y había emocionado al jurado, sobre todo a Chenoa, que miraba con ojos vidriosos la potente puesta en escena de Cristina.

NEREA RODRÍGUEZ GANA LA SEXTA GALA

Finalmente, fue Nerea Rodríguez quién ganó la sexta gala, interpretando una de esas canciones que aún permanecen en el imaginario de muchos padres, pero también de algunos hijos, que las escuchábamos cuando viajábamos todos juntos en coche, y aún no teníamos móviles, ni mp3, ni apenas un walkman que te salvara de las rancheras.

Ahora, con el tiempo y algo más de perspectiva, agradezco esa falta de "medios" de consumo endogámico. En fin, como cantaría 'a grito pelado' en el coche junto a mi padre: "la de la mochila azul, la de ojitos dormilones...". ¡Impresionante actuación de Nerea como Pepito Fernández:

RÉCORD DE AUDIENCIA

Antena 3 se hizo con el control de las franjas de Prime Time (14%) y del Late Night (16,7) del viernes. ‘Tu cara me suena’ mantiene su posición de liderazgo absoluto, respecto al resto de ofertas, con un 17,8% de cuota de pantalla.

El espacio presentado por Manel Fuentes, es la emisión más vista del día en toda la televisión (2.211.000 espectadores) y también ha logrado el liderazgo en Target Comercial con un 17,4% y el ‘minuto de oro’, a las 23:15 horas, con 2.669.000 espectadores.

¡Enhorabuena, chicos!