Rosalía, Ariana Grande, Camila Cabello o Demi Lovato, entre las actuaciones de los Grammy 2020

Se trata de la cita musical más importante del año. Los Premios Grammy se celebran hace más de 62 años y los mejores artistas del mundo han sido premiados y reconocidos en esta ceremonia, que un año más elegirá las mejores composiciones y premiará a los artistas más destacados del año.

Lizzo lidera la lista de los nominados con ocho candidaturas, junto a Billie Eilish y Lil Nas X, con seis cada uno. Estos tres intérpretes -que suman 20 nominaciones en total- son candidatos también a mejor nuevo artista, una categoría en la que se batirán contra la española Rosalía. Alejandro Sanz, el español con más Grammys a la espalda, también está nominado a mejor álbum pop latino por El Disco.

ACTUARÁN 13 ARTISTAS DIFERENTES

La presentadora de la gala será la reconocida cantante Alicia Keys, que se encargará de conducir la ceremonia. 13 serán los artistas que se subirán al escenario para amenizar la gala con sus actuaciones, entre ellos Black Shelton y Gwen Stefani, que harán dúo. Una de las primeras confirmadas ha sido Billie Eilish, que es la más joven y ha tenido un gran año con gracias a su álbum 'When we fall asleep, where do we go?'. También la banda Aerosmith promete llevar el rock a la gala y dejar el listón alto.

Una de las actuaciones más deseadas es la de Rosalía, que continúa imparable en su conquista internacional. Se trata de la primera artista femenina española que actuará en unos Grammy Awards. Por otro lado, y después de diferencias con la organización la edición pasada, Ariana Grande hace las paces y se subirá al escenario para interpretar -muy probablemente- '7 Rings', el tema que no le permitieron interpretar el año pasado.

Lizzo también deleitará al público con una de sus actuaciones, pero sin duda una de las que ha creado más expectación ha creado es la de Demi Lovato, que regresa al directo después de una etapa complicada. La sobredosis que sufrió hace dos veranos la obligó a parar, recuperarse y centrarse en su salud mental.

Tyler The Creator será el encargado de llevar el rap sobre el escenario. Su disco IGOR ha sido un éxito en las plataformas. Charie Wilson también llevará su música a los Grammy 2020. Camila Cabello y los Jonas Brothers son los más esperados por el fenómeno fan, ya que cosechan hordas de seguidores alrededor del globo. ¿Con qué temas nos sorprenderán? La última confirmada es H.E.R., que llevará su R&B al evento musical más importante del año.

DÓNDE Y CUÁNDO VER LA GALA

La opción más sencilla es verla en streaming a través de la página web de la cadena de televisión CBS Television Network, pero la señal no estará disponible fuera de Estados Unidos. Será Movistar + quien retransmita la gala la madrugada del domingo al lunes 26 a partir de las 02:00 am en España.