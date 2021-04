Demi Lovato explica los motivos que se esconden detrás de su corte radical de pelo

Demi Lovato sigue abriendo su corazón y sus sentimientos al mundo y a sus seguidores. La cantante norteamericana, que a finales del pasado año sorprendió con un radical corte de pelo, ha explicado los motivos ocultos tras esa acción en una entrevista.

Concretamente, en el show de Drew Barrymore, donde le ha explicado a la actriz en una conversación muy íntima las razones por las que decidió despedirse de su larga melena: "Me corté el pelo porque quería sentirme liberada de las normas de género y sexualidad que habían puesto sobre mi como cristiana proveniente del sur. Cuando me lo corté, me sentí tan liberada porque no me estaba adhiriendo a los ideales o a las creencias que habían puesto sobre mi y que me convertían en algo que no soy".

"Ahora que me he adueñado de lo que soy me siento más feliz que nunca. Eso es porque estoy siendo honesta. Los secretos te hacen sentir enfermo. He escuchado esa frase millones de veces y ahora me la creo completamente", ha continuado.

Demi, feliz de haber contado al mundo su verdad

"Ahora que no tengo secretos para el mundo. Los he puesto ahí y estoy tipo, 'hey, esto es así, así soy yo", ha expresado haciendo referencia al reciente documental sobre su vida, Dancing With The Devil, donde ha abierto su corazón explicando sus problemas de drogadicción, trastornos alimenticios y abusos sexuales con los que lidia desde que era adolescente.

También ha hablado con Drew Barrymore de este documental, asegurando que se siente muy feliz de haberlo contado todo y que hacerlo la ha ayudado a superar parte de su etapa más difícil.

"En vez de sentirme juzgada por todo el mundo es como que digo 'mira, tu opinión no me importa en absoluto'. Voy a hacer lo que quiera por mi y por mi bienestar", proseguía.

"Voy a poner mi carrera primero, algo que no he hecho nunca porque siempre he estado más preocupada de tratar de ser sexy, de ser la estrella de pop femenina ignorando el quién soy", ha finalizado.