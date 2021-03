Demi Lovato: las 6 frases más desgarradoras de su documental

Ya se han estrenado los dos primeros capítulos de Dancing with the Devil , el documental en el que Demi Lovato explica algunos de los episodios más oscuros de su vida como su adicción a las drogas o los abusos sexuales que ha sufrido desde que era adolescente. Repasamos las declaraciones más desgarradoras de la artista para entender su descenso hasta los infiernos que casi le hace perder la vida.

'DANCING WITH THE DEVIL'

Demi Lovato en el trailer de su documental para YouTube Originals 'Dancing With The Devil' / Demi Lovato / YouTube

El esperado documental sobre la vida de Demi Lovato, Dancing with the Devil, ya ha llegado a Youtube en cuatro entregas que repasan la turbulenta vida de la artista de 28 años.

El 23 de marzo se estrenaron los dos primeros episodios en los que la artista ha hablado sin tapujos del lado más oscuro de la fama. También lo han hecho su familia, sus mejores amigos y su círculo más cercano como su exrepresentante y su guardaespaldas, las primeras personas que encontraron a Demi inconsciente tras la sobredosis.

En un acto de total sinceridad y liberación, Demi empieza el documental revelando que va a explicarlo absolutamente todo, y que si hay algo que finalmente no se va a incluir, que se eliminé después de la edición final.

En ese momento, Lovato empezaba a desvelar los episodios más oscuros de su vida. Unas declaraciones desgarradoras que hacen entender por qué todo le llevó a rozar la muerte en verano de 2018. Repasamos las confesiones más potentes para entender la vida de la artista.

"El cadáver de mi padre estaba tan descompuesto que no permitía un ataúd abierto"

En Losing Control (Perdiendo el control), el primer capítulo de Dancing With The Devil, Demi empieza explicando su tormentosa relación con su padre, algo que le ha marcado toda su vida.

Poco después del nacimiento de la artista, Patrick Lovato cayó en la adicción al alcohol y las drogas, e incluso llegó a maltratar mental y físicamente a Diana de la Garza, madre de Demi. La pareja rompió tras 10 años de relación y Demi se distanció de su padre por sus adicciones: "Tenerlo cerca era más negativo que positivo".

Tras su muerte en 2013, Demi reveló su padre sufría trastorno bipolar y esquizofrenia: "Saber que no fue completamente su culpa realmente me entristeció".

EL cuerpo de Patrick Lovato fue hallado días después de su muerte, algo que continúa siendo una pesadilla para la artista: "El cadáver de mi padre estaba tan descompuesto cuando lo encontraron que no permitía un ataúd abierto", y añadía: "Tenía miedo de que muriese solo y así ocurrió, murió solo".

Las adicciones y la muerte de su padre han hecho que la artista se haya visto reflejada en él con sus adicciones, tal como llegó a confesar en un concierto y fue el detonante por el que la artista le da tanta importancia a la salud mental.

"Si no gano este concurso, no volveré a comer"

Los trastornos alimenticios y la presión por intentar mantenerse dentro de unos cánones de belleza establecidos empezaron cuando Demi era muy pequeña y la presentaban a concursos de belleza.

Desde entonces, la artista se obsesionó con el físico hasta el punto que, siendo tan solo una niña, se decía que si no ganaba el siguiente concurso de belleza no volvería a comer.

Años más tarde Demi ha continuado lidiando con dietas estrictas y duras rutinas de ejercicio, rodeada de nutricionistas, dietistas y terapeutas. "Tanto control y restricción fue totalmente tóxico para ella (Demi), se sentía desgraciada", explica su mejor amigo, Mattew Scott Montgomery.

"Les oculté a todos que era adicta al crack y a la heroína"

Aparentemente, Demi Lovato se mantenía alejada de todas sus adicciones desde los 19 años. "Les dije a mis amigos que estaba sobria desde los 19 años y que quería probar el alcohol y la marihuana para saber si podía soportarlo", explicaba la artista, ocultándoles que consumía drogas duras.

Aún así, durante su gira europea en 2018, Demi confiesa que tan solo consumió alcohol y marihuana, pero que en su vuelta a Los Ángeles volvió a recurrir a drogas más duras, nuevamente a escondidas de su círculo más cercano.

"Ninguno de mis amigos sabía lo que estaba haciendo. Lo mantuve muy escondido. Es algo en lo que soy muy buena, ocultarle a todo el mundo que era adicta al crack y a la heroína".

Unas declaraciones que explican porqué nadie se alertó por la salud de la artista antes de su sobredosis.

"Sufrí tres derrames, un ataque al corazón y una neumonía porque me asfixié"

En el segundo capítulo del documental, llamado 5 minutes from dead (A cinco minutos de la muerte), Jordan Jackson, exasistente de Demi Lovato, explica que fue ella quién se la encontró en la cama inconsciente a la mañana siguiente de su sobredosis.

Llamó varias veces a la puerta de la habitación de la artista, y al ver que no respondía entró creyendo que estaba borracha o con mucha resaca, pero descubrió que Demi estaba inconsciente y que no respondía.

Cuando llamó a emergencias pidió que la ambulancia no pusiera las sirenas para que no se hiciera público el estado de la cantante, pero los sanitarios se negaron alegando que "era una emergencia para ella".

Intentaron reanimarla y se la llevaron al hospital, donde le conectaron un tubo al cuello por el que salía su sangre hacia una máquina de diálisis, que la devolvía limpia a su cuerpo para intentar eliminar la intoxicación.

"Creo que la gente no es consciente de lo terrible que fue. Sufrí tres derrames, un ataque al corazón, tengo daño cerebral a causa de los derrames por los que no podré conducir nunca más", explica, y añade: "Tengo puntos ciegos en mi vista. A veces cuando voy a echar agua en un vaso la echo fuera porque no veo el vaso".

"También sufrí neumonía porque me asfixié y un fallo multiorgánico", concluye asegurando que está viva de milagro: "Los médicos me dijeron que si hubiera tardado 5 minutos más, estaría muerta".

"Cuando me desperté de la sobredosis estaba completamente ciega"

Uno de los momentos más duros en el hospital fue cuando Demi recobró la conciencia tras la sobredosis. A su lado estaba su hermana pequeña Madison: "Abrió los ojos, me miró y le cogí la mano y le dije 'te quiero'. En ese momento ella me dijo '¿quién eres?' Eso es algo que nunca quieres escuchar de tu hermana".

Aunque Madison pensó en un primer momento que su hermana no la reconocía, lo que le ocurría a Demi es que había perdido la visión, algo que la aterrorizó pensando que no podría volver a ver.

"El peor momento de mi vida fue cuando ella abrió los ojos y me dijo 'No puedo ver absolutamente nada'", explica Matthew.

"Cuando me desperté estaba completamente ciega. Mi hermana estaba a mi lado y le pregunté que quién era porque no podía ver nada", asegura Demi.

El daño cerebral afectó directamente al centro de visión, en la parte posterior del cerebro, tal como explica el doctor que la atendió durante la sobredosis y su recuperación.

"Me dio por muerta tras haberme violado"

Demi explica con detalle la noche lo que ocurrió la noche en la que sufrió la sobredosis. Tras celebrar el cumpleaños de una amiga en varios bares, la artista invitó a sus amigos a su casa, donde solo bebió alcohol delante de ellos.

"Sobre las 5.30 de la mañana les dije que me iba a dormir pero en realidad llamé a mi dealer (persona que le suministraba las drogas) para poder consumir", explicaba en el documental. Esta persona, a la que sus amigos no conocían, le trajo droga adulterada con fentanilo, algo que nunca le dijo a la artista y motivo por el que sufrió la sobredosis.

Pero más allá de esto, este individuó abusó sexualmente de Demi Lovato cuando estaba inconsciente en la cama: "Cuando me encontraron estaba desnuda y azul. Él me dio por muerta tras haber abusado de mi. Cuando me desperté en el hospital me preguntaron si había tenido sexo consentido. Me vino una imagen de él encima de mi y dije que sí. Más tarde me he dado cuenta de que en el estado en el que yo me encontraba no podía consentir nada".

En la presentación de este documental, Demi explicó que esta no era la primera vez que sufría abuso sexual. La artista explicó que había perdido la virginidad en una violación cuando tenía tan sólo 15 años, y que tuvo que continuar viendo y trabajando con esa persona en el rodaje de Camp Rock 2.

Además, el hecho de haberla abandonado inconsciente, no hizo más que aumentar el trauma que tenía con su padre: "Ese trauma no se fue esa noche, ni se ha ido durante varios meses después. Regresaron todos los traumas sobre el abandono de mi padre y en ese momento yo también me encontraba literalmente tirada y abandonada".

Estas duras declaraciones sobre los traumas que arrastra desde la infancia relacionados con el abandono, los trastornos alimenticios y los abusos sexuales, explican porqué la artista llegó a traspasar una línea en su adicción a las drogas que casi le cuesta la vida, y que continuará explicando en los dos últimos capítulos de Dancing With The Devil.

