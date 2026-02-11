Demi Lovato retrasa el incio de su gira 'It’s Not That Deep': "Para proteger mi salud necesito incorporar más tiempo"
Demi Lovato ha sufrido problemas de salud mental a lo largo de toda su carrera e incluso en 2022 anunció que realizaría su última gira. Sin embargo, durante los ensayos de It’s Not That Deepla artista se ha dado cuenta de que se estaba forzando demasiado.
Como muchas otras chicas Disney que empezaron muy jóvenes en la industria musical y audiovisual (en su caso a los 10 años), la salud de Demi Lovato se ha visto afectada en muchas ocasiones.
La actriz y cantante ha sufrido problemas de depresión, trastornos alimenticios y adicción a las drogas, pero con el paso del tiempo se ha convertido en un referente para la defensa de la salud mental de los actores más jóvenes.
Sin embargo, ha tenido que tomarse en más de una ocasión un descanso de la música, como en 2022, cuando anunció que el tour Holy Fvck sería el último que haría en mucho tiempo.
A pesar de ello, la artista volvió con fuerza recientemente a la música con temas como Fast y Kisse incluso anunció su gira It’s Not That Deep, con varias paradas en Estados Unidos y Canadá. Pero, al parecer, Demi Lovato necesita reajustar las fechas.
"Al comenzar a preparar la gira", confesó la artista en un comunicado, "me di cuenta de que me he excedido en mis posibilidades. Para proteger mi salud y asegurarme de poder darlo todo en cada espectáculo, necesito tener más tiempo para descansar, ensayar y, en última instancia, adaptarme a una agenda con más tiempo libre que me permita afrontar toda la gira".
Sin embargo, a pesar de la complicada situación, la artista ha querido expresar su emoción con sus fans: "Estoy muy emocionada por esta gira y tengo muchas ganas de ver tantas de sus caras cantando conmigo. Gracias por su apoyo de siempre. Los amo y no puedo esperar a verlos pronto".
¿Cancelación de shows?
La cantante ha anunciado algunos conciertos que serán cancelados: "Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas y Denver: me duele mucho decir esto, pero ya no podré veros en esta gira y lo siento muchísimo por quienes tenían planes de estar allí".
Sin embargo, tal y como Demi Lovato ha aclarado, se harán reembolsos automáticos para quienes compraron su entrada a través de Ticketmaster o AXS, pero en el resto de plataformas tendrán que solicitarlo contactando con el punto de compra
En el caso de la fecha de Orlando han tenido más suerte, pues ha sido reubicada para el 13 de abril.
Sus problemas en el pasado
En 2018, la cantante sobrevivió a una sobredosis que le causó tres ictus, ceguera y un infarto, por poco acabando con su vida.
Años más tarde, confesó que estaba consumiendo marihuana para “controlar” su adicción, en una época en la que finalizó su compromiso con el actor Max Ehrich
En 2021 protagonizó una pelea con un negocio de helados de yogur por tener productos sin azúcar y promover (según afirmaba ella) desórdenes alimentarios. Esta polémica declaración le valió mucho odio en internet.