Desaparece uno de los estudios discográficos de moda en Los Ángeles a causa del incendio

Los graves incendios que están azotando la periferia de la ciudad de Los Ángeles, con especial gravedad en el lujoso barrio de Palisades, donde decenas de estrellas del cine tienen sus residencias, sigue causando estragos a pesar de los esfuerzos de las autoridades por impedir su vance.

Después del desalojo obligado de más de 100.000 personas de sus hogares en este área de California, el fuego ha seguido consumiendo edificios, entre ellos, uno de los estudios discográficos de moda entre las estrellas de la música en EE.UU.: Harbor Studios.

Se trata del estudio de Malibú en el que Nicki Minaj y Doja Cat han grabado sus últimos álbumes,Pink Friday 2 y Scarlet respectivamente, ambos publicados en 2023.

Ha sido el propio Zach Brandon, fundador de Harbor Studios, quien ha confirmado la noticia en una publicación de Instagram: "Me entristece profundamente anunciar que Harbor Studios se perdió en el incendio de Palisades. Harbour ha sido un elemento básico en la comunidad musical desde la década de 1990; primero, fue el estudio de grabación de Joe Zawinul y su mundialmente famoso grupo de Jazz Fusion, The Weather Report. Luego, en 2008, se convirtió en el estudio del estimado compositor de cine Paul Dinletir, donde trabajó en composiciones para películas como Avatar, Avengers y otras películas que establecieron récords".

"Lloré esta mañana, pero no porque se quemara Harbour. Lloré porque comprendí que Harbour fue tomado de tantos artistas que se preocupaban tan profundamente por Harbour. Era un lugar de libertad musical… un santuario en el sentido más literal de la palabra. Me encantó", ha escrito un emocionado Brandon.

Sin embargo, parece que el propietario del estudio se encuentra totalmente motivado para volver a apostarlo todo por su estudio. "Este no es el final de Harbour. Estamos reiniciando desde cero (otra vez)… nada que no hayamos hecho antes. No solo eso, sino que he adquirido tanto conocimiento y experiencia del Harbor que implementaré en la reconstrucción", continuó.