Se desvela la fecha en la que Jennifer Lopez y Ben Affleck harán pública su separación

La separación de Jennifer Lopez y Ben Afflec k es ampliamente conocida a pesar de que ellos no lo hayan comunicado oficialmente . Esto podría llegar a su fin porque la cantante y el cineasta ya saben cuando lo contarán de forma pública.

Llevamos meses hablando de la segunda ruptura de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Se acumulan las noticias sobre ellos: la venta de su mansión familiar en Los Ángeles, no se les ve juntos desde hace mucho, pasaron sus vacaciones separados, el cineasta se ha comprado una casa para él solo, no se vieron para celebrar su aniversario de boda... La gente ha asumido que el divorcio es inminente, sin embargo, ellos todavía no se han pronunciado al respecto.

Se trata de una de las parejas más icónicas de Hollywood y ha llegado a su fin tras tres años juntos y dos casados. Según fuentes cercanas, su idea es emitir un comunicado conjunto donde explicarán que se tienen mucho cariño y esto no cambiará porque ambos se han esforzado mucho para que funcionara.

¿Y cuándo llegará este anuncio? El medio Page Six ha publicado que será en las próximas semanas, antes de que termine verano: "Se espera que la pareja anuncie que su matrimonio terminó oficialmente a fines del verano".

Jennifer Lopez se siente "furiosa y humillada"

El mismo portal web reveló hace una semana que la cantante no estaba muy satisfecha con el desarrollo de los acontecimientos, ya que creía que Affleck habría cambiado con respecto a la primera oportunidad que se dieron: "Está furiosa. Él la ha humillado. Fue él quien inició la reconciliación".

La intérprete de Papi consideraba que ya no tenían edad de estas cosas: "La ha humillado porque ella hizo un gran alboroto al proclamar que él era el amor de su vida. Acaban de tener dos bodas hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños".

Las mismas fuentes insistían en que Jennifer y Ben ya no se hablan y todo se está gestionando a partir de sus representantes. Ella estaría deseando divorciarse para pasar página, aunque él no quiere entregar los papeles ya para no humillarla más: "Él es muy protector con ella".