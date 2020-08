Detienen al fundador del antivirus McAfee por usar un tanga como mascarilla: "Pelea. Ojo morado. Liberado"

"He sido encarcelado. ¿Por qué? He visitado Cataluña justo antes de que Europa prohibiera viajar a los catalanes. He intentado regresar a Alemania y se me negó la entrada. Nos exigieron que usemos mascarillas. Me puse mi mascarilla de tanga. Me pidieron que me la cambiase. Me negué. Pelea. Cárcel. Ojo morado. Liberado".

Con este tuit John McAfee, fundador del antivirus con el mismo nombre, iniciaba una delirante historia ocurrida en el aeropuerto al negarse a quitarse su "mascarilla tanga" y utilizar una homologada, tal como le pidió el personal del aeropuerto.

En las siguientes publicaciones, McAfee explicaba que estaba detenido en Noruega y añadía que su mascarilla para el coronavirus había sido el problema: "Insisto en que es la más segura y estoy negándome a llevar ninguna otra cosa por el bien de mi salud", continuaba relatando aportando unas imágenes.

Más tarde, mientras el magnate estaba detenido, su mujer Janice McAfee continuó relatando esta peculiar aventura: "Me encargaré de la cuenta de John hasta que escape (el método habitual), soborne a alguien (muy rápido - puede que salga en pocas horas), consiga al abogado adecuado (puede tardar unos días) o se convierte en alguacil de la cárcel, en cuyo caso tendremos que obligarle a salir".

Janice especificaba que "no le han detenido por llevar el tanga como mascarilla. Le han detenido por negarse a reemplazarla por una mascarilla 'médicamente certificada'", y que ella también se había negado a llevarla, aunque en su caso no la habían detenido pero sí retenido en el aeropuerto. Eso sí, "disfrutó" de la espera bebiéndose una botella de champagne:

Finalmente, John publicaba un selfie en el que se puede ver el ojo morado explicando que ya estaba de vuelta a Bielorrusia. "Lamentablemente no puedo hablar públicamente sobre mi diversión y mis juegos de ayer, pero después de unas horas de sueño volveré con mi corriente habitual de conciencia :)", y le respondía a un seguidor que le indicaba que tenía mala cara: "Tras 14 horas en la cárcel y soportar algunos golpes, a mis 75 años, ¿qué aspecto se supone que debo tener?".