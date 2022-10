El dineral que Matthew Perry invirtió en clínicas de rehabilitación para desintoxicarse

La vida de Matthew Perry dio un vuelco cuando la serie Friends se convirtió en un fenómeno de masas. No es la primera vez que revela que esta repentina y abrumadora fama fue el inicio de una grave adicción a las drogas a la que puso fin hace solo unos años.

Ahora tiene 53, pero a los 49 su cuerpo dijo basta. El abuso de sustancias estaba haciendo mella en su salud. Lo cuenta en su autobiografía Lovers, and the Big Terrible Thing, libro que todavía no tiene traducción al castellano pero del que ya se han extraído numerosas anécdotas del actor que interpretó al inolvidable Chandler Bing en Friends.

Asegura que estuvo "cerca de morir" por sus adicciones. El consumo excesivo de opioides provocó que le estallase el colon, algo que lo sumergió en un estado de coma coma durante dos semanas. Fueron cinco los meses que estuvo ingresado en el hospital usando una bolsa de colostomía. Este fue el punto de inflexión que le obligó a reflexionar sobre su futuro y su salud. "Mi terapeuta dijo: 'La próxima vez que piense en tomar OxyContin, solo piense en tener una bolsa de colostomía por el resto de su vida'", explicaba en una entrevista con la revista People como parte de la promoción del libro.

"Y se abrió una pequeña ventana, me arrastré por ella y ya no quiero OxyContin", señaló el actor entusiasmado por conseguir la sobriedad que tanto tiempo estuvo buscando. Llegaba de esta manera el fin de varias décadas sumergido en el infierno de las drogas, que comenzó cuando solo tenía 34 años y su fama y la de Friends era masiva.

Llegó a tomar 55 pastillas de Vicodin al día y en su testimonio en el libro recuerda que no podía parar de hacerlo: "Si la policía viniera a mi casa y me dijera: 'Si bebes esta noche, te vamos a llevar a la cárcel', comenzaría a hacer la maleta. No podría parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Entonces se pone peor y peor a medida que envejeces".

15 ingresos en rehabilitación y 9 millones de dólares

La batalla contra las drogas se entojó ardua y complicada. Llegó a ingresar 15 veces en clínicas de rehabilitación con la intención de desintoxicarse por completo, algo que le llevó además a invertir grandes cantidades de dinero.

"Probablemente habré gastado 9 millones de dólares tratando de estar sobrio", revela el intérprete en una nueva entrevista con The New York Times, donde además añadió que sus compañeros del reparto de Friends siempre "fueron comprensivos y pacientes" con sus problemas de salud. "Es como los pingüinos. En la naturaleza, cuando uno está enfermo o muy herido, los otros pingüinos lo rodean, lo sostienen y caminan hasta que el pingüino puede caminar solo. Y eso es lo que el elenco hizo por mí", contó.

Los protagonistas de 'Friends' // Getty

Perry celebra que lleva 18 meses sobrio, un dato que indica que cuando se grabó y emitió la reunión de Friends en mayo de 2021 ya estaba en proceso de rehabilitación.

Friends: The Reunion // HBO Max

A la revista People le dijo que su primer ingreso hospitalario fue de los más duros:."Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% de posibilidades de vivir". Tuvieron que conectarlo a una máquina que se encarga de la respiración y el latido del corazón: "Este aparato se llama Ave María y nadie sobrevive a eso".

Esa noche entendió la magnitud de su adicción. "Había cinco personas conectadas a una máquina esa noche y las otras cuatro murieron y yo sobreviví. Así que la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fui yo? Tiene que haber algún tipo de razón", señaló el actor, que además durante todo este proceso se tuvo que someter a 14 cirugías de estómago para limpiar su organismo.