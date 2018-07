El documental sobre Kurt Cobain llega a nuestros cines el 23 de abril

Cobain: Montage of Heck llega a los cines españoles el 23 de abril con canciones inéditas de Nirvana , grabaciones caseras nunca vistas hasta ahora y la firma de su hija, Frances Bean Cobain , como productora ejecutiva de la película.

'COBAIN: MONTAGE OF HECK'

Cartel de Cobain: Montage of Heck / europafm.com

Cobain: Montage of Heck se trata del primer documental autorizado sobre el líder del grupo Nirvana y una de las leyendas de la música rock: Kurt Cobain. Por tiempo limitado, el documental se podrá ver en más de 50 salas de cine por toda España. A partir del jueves 23 de abril, todo el que quiera descubrir mucho más de Kurt Cobain lo podrá hacer gracias al realizador Brett Morgen, encargado de hacer este largometraje documental.

Un repaso de la corta vida de este talentoso artista que permitirá a los fans experimentar su música y su legado de una manera nueva y diferente. Nuevas entrevistas y gran cantidad de material inédito de Cobain es lo que se podrá disfrutar en este documental. Y es que el equipo de Cobain: Montage of Heck ha tenido acceso por primera vez a los archivos personales del músico. Se incluyen dibujos, grabaciones caseras nunca vistas y entrevistas reveladoras con miembros de su familia y sus amigos más cercanos.

Comenzando por sus primeros años en Aberdeen (Washington), hasta sus años de fama mundial, el film recorre su vida y trayectoria vital con una visión visceral y detallada. Los fans de Nirvana podrán descubrir aspectos de Cobain desconocidos, mientras que el público más joven podrá comprender por qué se ha convertido en un icono del rock. Los grandes festivales de Sundance y de Berlín acogieron con una buena crítica el documental. Y es que el director nominado a un Oscar, Brett Morg y autor de los documentales, The Kid Stays in the Picture o Crossfire Hurricane, ha realizado este documental con una base a la que pocos han tenido acceso, además de traer música inédita de Nirvana. Ha sido su hija Frances Bean Cobain la productora ejecutiva del filme y seguro, que un sentido homenaje a su padre.





