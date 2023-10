Doja Cat borra un selfie y lo resube recortado en el que llevaba una camiseta con un cómico relacionado con el movimiento neonazi

Doja Cat no sale de una y ya está metida en otra. La rapera estadounidense su subido una imagen controversial en la que aparecía con una camiseta con la cara de un cómico relacionado con el movimiento neonazi estampada. La ha borrado y vuelto a resubir recortada y los fans se han echado encima de ella.

Parece que no hay tregua para la rapera estadounidense, que ve ha vuelto a a ver envuelta en una movida en Internet.

La intérprete de Woman ha subido a sus rede sociales un selfie en el que se podía apreciar su camiseta con un estampado un tanto peculiar: aparece el cómico Sam Hyde, al que se le relaciona con el movimiento neonazi, sujetando una ametralladora.

Tras el revuelo, la cantante ha eliminado la fotografía y la ha vuelto a resubir recortando la camiseta, pero ya era tarde: los internautas habían guardado el selfie y lo habían compartido por todas partes.

La red se ha llenado de comentarios acusatorios y llamadas de atención a la cantante como "¿Por qué escondes tu camiseta? ¿Te avergüenzas de llevar algo con un nazi en ella?", "Chica, espabila, esto no es bonito ni gracioso" o "imagina ser una pick em para incels... Doja Cat está intentado con todas sus fuerzas que la cancelen y ser desconocida otra vez para poder volver a esos chats raciales a tiempo completo".

Hace unos meses a artista pubicó un tweet muy controversial diciendo que no amaba a sus fans, que ni siquiera los conocia, y sus seguidores le recordaron que "no se muerde la mano que te da de comer", mientras que otros alegaron que no se trataba de Doja la que dijo esas palabras sino de Scarlet, su alter ego.

Parece que la artista está siguiendo al pie de la letra el lyrics de su canción Paint de town red: "perra dije lo que dije, prefiero ser famosa, dejo que todo eso entre en mi cabeza, no me importa cabrear a la gente".