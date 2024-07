De dónde es el vestido de Céline Dion para los Juegos Olímpicos 2024

Te interesa La graciosa caída de un bailarín de Lady Gaga durante su actuación en los Juegos Olímpicos

Céline Dion ha vuelto, y lo ha hecho ante un público masivo con su gran actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024. La canadiense se ha subido a la Torre Eiffel para clausurar este evento, que ha supuesto su esperado regreso a la música tras cuatro años sin subirse a un escenario.

La intérprete de My Heart Will Go On sufre una rara enfermedad neurológica que ha pausado su carrera musical, hasta este viernes. Tal y como ha confesado ella misma, llevaba tiempo queriendo volver a París, y por fin lo ha conseguido haciendo lo que más le gusta: cantar.

Al igual que Lady Gaga, Céline Dion no ha querido perderse esta cita deportiva internacional, y lo ha hecho de manera radiante: tanto por su poderosa voz interpretando en francés L'hymne à l'amour, de Édith Piaf, como por su elegante vestimenta.

La artista ha elegido un precioso vestido blanco que contrasta con la oscuridad de la Torre Eiffel. Pero ¿de qué marca es esta prenda?

Céline Dion en París 2024 | Gtres

El vestido de Céline Dion en los Juegos Olímpicos de París 2024

Céline Dion brillaba, como también lo hacía la Torre Eiffel durante el gran espectáculo de luces que organizaron los Juegos Olímpicos.

El vestido de la canadiense ha intensificado su carismática presencia escénica y sus portentosas cualidades vocales. Y esto ha sido posible gracias a Dior, la marca a la que pertenece su brillante vestido blanco.

La prensa está diseñada por Maria Grazia Chiuri y parte de una tela de georgette de seda. El vestido añade perlas brillantes y está adornado con 500 metros de flecos, además de incorporar un cuello alto y mangas largas. Todo blanco resplandeciente.

Del mismo modo, el traje del director de orquesta que ha acompañado a Céline Dion, Scott Price, también pertenece a Dios, aunque en este caso está diseñado por Kim Jones.