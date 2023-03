Dos años sin Àlex Casademunt: así fue el accidente en el que perdió la vida el cantante

El 2 de marzo de 2021 llegaba a los medios de comunicación y las redes sociales una triste noticia: la muerte del cantante Àlex Casademunt en un trágico accidente. Familiares, amigos, compañeros de profesión y fans la recibieron como un mazazo y no tardaron en circular miles de mensajes de despedida.

El cantante barcelonés de 39 años falleció víctima de un fatal accidente de tráfico. Iba con el coche por Mataró cuando se salió de la carretera al girar en una rotonda y chocó contra un autobús que venía por el carril contrario, lo que le provocó la muerte de manera inmediata. En un primer momento, se filtró a la prensa que Casademunt conducía una moto, aunque fue rápidamente desmentido.

El bus iba vacío porque acababa de realizar su último trayecto y el conductor lo estaba llevando a la cochera.

La causa del accidente: exceso de velocidad

Tal y como aseguraron fuentes cercanas al cantante, había ido al club de motos a visitar a una amiga y estaba volviendo a casa porque al día siguiente recogería a su hija Bruna, de entonces tres años, para pasar el día con ella.

Los servicios de emergencia llegaron inmediatamente pero tardaron 45 minutos en extraer el cuerpo del vehículo. Fue incinerado el 4 de marzo de 2021.

Varios meses después, la madre de Álex se pronunció sobre este fatídico episodio y reveló cuál había sido la causa de la muerte: el exceso de velocidad. "Estoy muy enfadada porque se ha ido de una manera muy tonta. Por ir rápido", apuntó.

La versión del conductor del autobús

Cuando se cumplió un año del accidente, rompió su silencio el conductor que llevaba el autobús con el que chocó Àlex Casademunt. Detalló que el bus "cuesta arriba no corre" porque salía de una rotonda y de repente "vio venir una bola roja hacia él".

"No me dio tiempo nada más que para agarrarme al volante y sentir el porrazo. Se me cayó toda la ventana de mi lado y me agujereó la parte izquierda del autobús. Veía hasta el alquitrán. Se me cayó todo lo que es la guantera encima y me quedé atrapado dentro del autobús", contó.

El concierto homenaje de Álex Casademunt se retrasa: todo lo que se sabe de la nueva cita // Gtresonline

La polémica filtración de la muerte

La primera persona que informó de la muerte fue un usuario de Instagram, que subió la noticia con la frase: "Descansa en paz! Àlex acaba de morir en un accidente de tráfico en Mataró Park".

Tras esto, le llovieron muchísimas críticas por no respetar a la familia de la víctima ni su anonimato. El usuario argumentó cómo se había enterado: "No (no soy familiar o amigo). Sólo que un conocido trabaja en emergencias y lo ha comunicado. Él ha sido quien ha asistido el accidente".

Su comentario, que le llevó a cerrar su cuenta en esta red social, no se libró de las críticas, tanto para él como para el sanitario que le dio la exclusiva.

Cuando se cumplen dos años de la muerte deÀlex Casademunt, su familia, sus amigos y sus compañeros siguen echándolo de menos y, a pesar del tiempo que pase, nunca lo olvidarán.