Dove Cameron habla de su amor por Damiano David: "Estoy en una relación muy saludable y feliz"

El amor entre Dove Cameron y Damiano David es sincero y sano. Así lo ha desvelado la propia artista estadounidense en una reciente entrevista con The Rundown, donde ha comparado una anterior relación sentimental con su actual romance con el vocalista de Måneskin.

"En retrospectiva, miro algunas de mis experiencias previas en el mundo de las citas y pienso: 'Wow, vale, esto se puede hacer de otra manera, y era algo circunstancial'. Por eso, aunque estoy en una relación muy saludable y feliz, pude escribir esta canción", comenta en relación con Too Much, su último sencillo.

En la letra de su nueva composición, la actriz y cantante critica a una expareja —posiblemente el actor Thomas Doherty, con quien rompió en 2020— por haber despreciado su forma de ser: "Si dices que soy demasiado, cariño, ve y busca menos / Si no puedes seguir el ritmo, supongo que quédate abajo / Si soy un gran asunto, quizás tú eres demasiado pequeño", dice el estribillo.

Dove Cameron, sobre Damiano David: "Fue realmente revelador para mí"

Durante su entrevista para The Rundown, Dove Cameron asegura que su relación con Damino David es opuesta a la que describe en Too Much. "Cuando dejé de salir con gente por un tiempo y comencé a examinar exactamente cómo había llegado hasta aquí, realmente empecé a desmontarlo. Y luego conocí a mi pareja actual, quien llegó y me mostró todas las infinitas posibilidades de todas las personas que podía ser. Fue realmente revelador para mí", comenta, visiblemente feliz.

Dove Cameron y Damiano David se conocieron en los MTV VMAs 2022, cuando Måneskin y la cantante estaban nominados en la misma categoría: mejor artista nuevo. Sin embargo, no fue hasta los MTV VMAs del año siguiente cuando se volvieron a reencontrar. "Cuando se me acercó, sentí como... no sé, un año puede hacer mucho. Sentí como si hubieran pasado diez años o algo así [...]", contó la actriz para Cosmopolitan.

Ese mismo día, el vocalista de Måneskin le invitó al concierto de la banda en el Madison Square Garden y se citaron por primera vez. "Es Capricornio, así que me dijo: 'Vale, estas son mis intenciones'. Fue superhonrado. Es como un caballero de los 50, un ángel, un osito de peluche. Es la mejor persona que he conocido en mi vida", expresó Cameron.

¿Por qué Dove Cameron no fue telonera de Måneskin?

En otro momento de su entrevista con The Rundown, la estadounidense explica por qué finalmente no fue telonera durante algunos conciertos de la banda de Damiano David. "Su equipo me pidió que abriera sus conciertos y realmente quería hacerlo porque pensaba que la banda era genial. Pero, si abres para alguien, tu presupuesto para tu propia gira se reduce considerablemente. Así que tuve que elegir entre abrir para ellos o reservar ese dinero para mi propia gira. Además, las fechas no coincidían del todo", desvela.

Y añade: "Creo que, por ahora, estamos disfrutando de ser una pareja normal. Somos bastante reservados. Nos gusta quedarnos en casa más que cualquier otra cosa. Ahora mismo estamos viendo Lost y nos encanta. Estamos viviendo una vida muy normal". "Creo que todo lo que hace es increíble", comenta sobre las habilidades culinarias de Damiano David.