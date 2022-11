Drew Barrymore: "Dejar de beber me ha librado de la tortura y de la culpa"

Drew Barrymore ha hablado de su adicción al alcohol en el último número de su revista Drew, asegurando que ha sido una del as decisiones más liberadoras que ha tomado.

Drew Barrymore ha estado lidiando con su adicción a las drogas y al alcohol desde que era tan solo una niña. Con siete años saltó al estrellato al dar vida a Getie en E.T El extraterrestre y fue cuando empezó a llevar una vida poco habitual para una niña de su edad.

Su padre, John D. Barrymore, la abandonó a los pocos meses de nacer. Su madre, Jaid, la llevaba de fiesta cada noche a los clubs más exclusivos de Nueva York. “Yo tenía madre, pero ella era más como una mejor amiga. Me decía, ‘¿Quieres ir a la escuela y que te acosen o venir conmigo al Studio 54?", explicó en el programa de Norm MacDonald.

Drew Barrymore en E.T. El extraterrestre // Gtres

Fue a esa edad cuando empezó a echarle un chorrito de Baileys a sus helados. Con nueve, empezó a beber alcohol acompañada de otras estrellas de Hollywood de la época y a los 10 años se fumó su primer porro. La actriz empezó a consumir cocaína de forma habitual a los 12 años y a los 13 intentó suicidarse, momento en el que su madre la ingresó contra su voluntad en un centro de rehabilitación.

A pesar de todas sus adicciones a tan temprana edad, Drew supo sobrellevar su carrera profesional y poco a poco estabilizar su vida hasta el día de hoy, en el que no prueba ni una gota de alcohol.

Así lo ha explicado en el último número de su revista Drew, en el que ha hablado de la importancia del autocuidado y de priorizarse ante otras personas o situaciones: "Tal vez nuestra definición de amor cambia a lo largo de nuestras vidas. Pero realmente creo que el amor lo transmitimos muchas veces hacia el exterior por miedo a parecer egoístas y centrarnos en nosotros mismos".

En su caso, dejar de beber supuso "una de las cosas más valientes" que hizo para vencer a sus "dragones y cambiar un ciclo horrible" en el que estuvo metida desde pequeña. En este sentido, ha asegurado que dejar el alcohol ha sido la clave para "ser libre de la tortura, la culpa y la disfunción" y poder estar lista para una nueva etapa.

La intérprete de 47 años ha confesado que está preparada para encontrar a la persona correcta con la que compartir su vida: "No veo la hora de conocer a esa persona tranquila con la que pueda ser feliz. Pero todavía no la he encontrado, creo que está por ahí".

Drew Barrymore se ha casado en tres ocasiones. A los 19 años, Drew se casó con Jeremy Thomas, pero se separaron tres meses más tarde. Su segundo matrimonio llegó en 2001, cuando se casó con el actor Tom Green. En esta ocasión la relación duró un año, rompiendo en 2022 alegando "diferencias irreconciliables".

En junio de 2012 se casó con William Kopelman y en septiembre de ese mismo año nació su primera hija, Olivia. La segunda, Frankie, nació en 2014 y la pareja anunció su separación en 2016.