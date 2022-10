Los motivos por los que Drew Barrymore no tiene sexo desde 2016

Drew Barrymore se divorció en 2016 de su marido Will Kopelman. Desde ese momento, la actriz optó por no tener sexo con nadie y recientemente ha revelado los motivos de esta decisión.

Drew Barrymore ha dejado claro en los últimos años que ha decidido imponerse un celibato después que en 2016 se divorciarse de su marido Will Kopelman, sin embargo, nunca ha llegado a dar los motivos de esto.

La actriz ha querido cerrar este debate ya y dar todas las claves a través de un post en su blog, en el que ha comenzado hablando de como Andrew Garfield tuvo que estar seis meses sin tener sexo para prepararse para un papel. "Para él, eso debió haber sido un desafío. Y estoy segura de que hubo un momento en mi vida en el que seis meses podrían haber parecido extremos, pero ahora estoy del otro lado", ha apuntado.

Drew Barrymore reconoce que no tuvo "padres modelos a seguir"

Durante toda su vida, ha podido cambiar y apreciar cosas que antes no podía. Drew ha detallado que cuando era joven "no tuvo padres modelo a seguir" y en ese momento buscaba "compañía, validación, excitación, placer, hedonismo, diversión y aventuras".

Aunque con el paso del tiempo, le gustaría "entrar en una máquina del tiempo y cambiar su historial". "Después de dos hijos y una separación de su padre que me ha hecho cautelosa, he tenido el placer de cambiar mi enfoque cuando se trata de amor por mí y mis dos hijas. Sé que no incluye a un hombre ni lo tiene para rato", ha afirmado.

Así, desde que es madre soltero no ha tenido "ninguna relación íntima", ya que ha tenido "el placer y el honor" en trabajar para ella misma y aprender de la crianza de los hijos.

La actriz prefiere centrarse en cuidar de sus hijas

"¿Cómo criamos a las niñas para que sean apropiadas y empoderadas y se amen a sí mismas y se den cuenta de que vivimos en una época en la que las imágenes y los mensajes que verán también contradirán lo que he llegado a creer? ¡La intimidad es algo que te hace sentir bien contigo mismo!", ha recalcado.

Para terminar, la actriz ha recordado que ojalá hubiera tenido ahora "la castidad y la consideración que tiene ahora sobre la intimidad" que tiene. "Cuando eres selectivo y ves el sexo como una expresión de amor y no como el amor en sí mismo... bueno, estoy tan contenta de estar aquí ahora en mi vida", ha añadido.